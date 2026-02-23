Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внутренняя политика
    • 23 февраля, 2026
    • 18:13
    Кабмин утвердил изменения в правила выплат сотрудникам дипслужб

    Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила предоставления гарантий и компенсаций сотрудникам дипломатической службы", утвержденные постановлением от 21 января 2008 года.

    Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

    Согласно документу, Королевство Бахрейн включено в перечень стран, в которых осуществляются выплаты государственного оклада, ежемесячной надбавки и других гарантий в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджана.

    Распоряжением президента Ильхама Алиева, подписанным в октябре 2025 года, учреждено Посольство Азербайджана в Бахрейне (в столице Манаме).

