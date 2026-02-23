Кабмин утвердил изменения в правила выплат сотрудникам дипслужб
Внутренняя политика
- 23 февраля, 2026
- 18:13
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила предоставления гарантий и компенсаций сотрудникам дипломатической службы", утвержденные постановлением от 21 января 2008 года.
Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.
Согласно документу, Королевство Бахрейн включено в перечень стран, в которых осуществляются выплаты государственного оклада, ежемесячной надбавки и других гарантий в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджана.
Распоряжением президента Ильхама Алиева, подписанным в октябре 2025 года, учреждено Посольство Азербайджана в Бахрейне (в столице Манаме).
Последние новости
18:27
США эвакуировали сотрудников посольства в ЛиванеДругие страны
18:13
Кабмин утвердил изменения в правила выплат сотрудникам дипслужбВнутренняя политика
18:12
В Бакинском аэропорту построят новый терминал - ЭКСКЛЮЗИВИнфраструктура
18:07
Доходы AZAL от грузоперевозок за 4 года выросли в 3 разаИнфраструктура
17:56
Азербайджан сократил импорт мяса на 18,6%АПК
17:52
Суд продлил арест экс-замглавы ИВ Гарадагского районаПроисшествия
17:51
AZAL представит Стратегическую дорожную карту до 2033 года во втором квартале - ЭКСКЛЮЗИВИнфраструктура
17:47
Трамп заявил, что Верховный суд наделил его полномочиями по пошлинамДругие страны
17:42