Кабмин утвердил изменения в правила выплат сотрудникам дипслужб

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила предоставления гарантий и компенсаций сотрудникам дипломатической службы", утвержденные постановлением от 21 января 2008 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно документу, Королевство Бахрейн включено в перечень стран, в которых осуществляются выплаты государственного оклада, ежемесячной надбавки и других гарантий в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджана.

Распоряжением президента Ильхама Алиева, подписанным в октябре 2025 года, учреждено Посольство Азербайджана в Бахрейне (в столице Манаме).