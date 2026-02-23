"Diplomatik xidmət əməkdaşlarına təminat və kompensasiyaların verilməsi Qaydaları" dəyişib
Daxili siyasət
- 23 fevral, 2026
- 17:46
Nazirlər Kabineti 21 yanvar 2008-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Diplomatik xidmət əməkdaşlarına təminat və kompensasiyaların verilməsi Qaydaları"nda dəyişiklik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Qərarla Azərbaycanın diplomatik nümayəndəliklərində və konsulluqlarında dövlət məvacibinin, aylıq əlavənin və digər təminatlarla bağlı ödənişlərin həyata keçirildiyi valyutaların növləri siyahısına Bəhreyn Krallığı da əlavə edilib.
Prezident İlham Əliyevin 2025-ci ilin oktyabr ayında imzaladığı Sərəncamla Azərbaycanın Bəhreyndə (paytaxt Manamada) Səfirliyi təsis edilib.
Son xəbərlər
17:59
Somali ABŞ-yə hərbi bazalara giriş imkanı verməyi planlaşdırırDigər ölkələr
17:46
"Diplomatik xidmət əməkdaşlarına təminat və kompensasiyaların verilməsi Qaydaları" dəyişibDaxili siyasət
17:45
ABŞ səfirliyinin yarım milyon manatdan artıq pulunu ələ keçirməkdə ittiham edilən şəxsə hökm oxunubHadisə
17:43
AZAL-ın karqo gəlirləri son 4 ildə 3 dəfədən çox artıbİnfrastruktur
17:42
"AzRe Təkrarsığorta"nın xalis mənfəəti 8 %-ə yaxın azalıbMaliyyə
17:41
Almaniya son dörd ildə Ukraynaya 55 milyard avro məbləğində hərbi yardım göstəribDigər ölkələr
17:40
Bakı aeroportunda yeni terminal inşa ediləcək - EKSKLÜZİVİnfrastruktur
17:40
Azərbayсan ət idxalını 19 %-ə yaxın azaldıbASK
17:39