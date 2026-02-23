США эвакуировали сотрудников посольства в Ливане
- 23 февраля, 2026
- 18:27
Посольство США в Ливане эвакуировало десятки сотрудников в качестве меры предосторожности на фоне роста напряженности в регионе.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
По данным ливанского телеканала LBCI, речь идет о сотрудниках, не относящихся к числу основного персонала дипмиссии.
Мера названа "превентивной" и связана с предполагаемым ухудшением ситуации в регионе.
