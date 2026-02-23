США эвакуировали сотрудников посольства в Ливане

Посольство США в Ливане эвакуировало десятки сотрудников в качестве меры предосторожности на фоне роста напряженности в регионе.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

По данным ливанского телеканала LBCI, речь идет о сотрудниках, не относящихся к числу основного персонала дипмиссии.

Мера названа "превентивной" и связана с предполагаемым ухудшением ситуации в регионе.