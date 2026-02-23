Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    США эвакуировали сотрудников посольства в Ливане

    Другие страны
    • 23 февраля, 2026
    • 18:27
    США эвакуировали сотрудников посольства в Ливане

    Посольство США в Ливане эвакуировало десятки сотрудников в качестве меры предосторожности на фоне роста напряженности в регионе.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

    По данным ливанского телеканала LBCI, речь идет о сотрудниках, не относящихся к числу основного персонала дипмиссии.

    Мера названа "превентивной" и связана с предполагаемым ухудшением ситуации в регионе.

    США Ливан посольство
    ABŞ-nin Livandakı səfirliyinin əməkdaşları təxliyə edilib

    Лента новостей