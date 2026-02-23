İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 23 fevral, 2026
    • 18:31
    ABŞ-nin Livandakı səfirliyinin əməkdaşları təxliyə edilib

    ABŞ-nin Livandakı səfirliyi regionda gərginliyin artması fonunda ehtiyat tədbiri olaraq onlarla əməkdaşını təxliyə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV məlumat yayıb.

    Livanın LBCI telekanalının məlumatına görə, söhbət diplomatik missiyanın əsas heyətinə aid olmayan əməkdaşlardan gedir.

    Tədbir regionda vəziyyətin gözlənilən pisləşməsi ilə əlaqədardır.

    США эвакуировали сотрудников посольства в Ливане

