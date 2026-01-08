İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Tərtərdə odlu silah satmaqda şübhəli bilinən şəxs həbs olunub

    Hadisə
    • 08 yanvar, 2026
    • 10:00
    Tərtərdə odlu silah satmaqda şübhəli bilinən şəxs həbs olunub

    Tərtərdə narkotik vasitə və odlu silah satmaqda şübhəli bilinən şəxs həbs olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Tərtər Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbir nəticəsində odlu silah və narkotik maddələrin satışını təşkil edən əvvəllər məhkum olunmuş Qorxmaz Əhmədov saxlanılıb. Ondan 1 ədəd "AK-74" avtomatı, həmin silaha aid daraq, 3 ədəd patron və yaşadığı ünvandan narkotik vasitə marixuana aşkarlanıb. Q.Əhmədov silah-sursatı Tərtər rayonu ərazisində 1500 manata satmaq istəyib.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Araşdırma aparılır.

    narkotik odlu silah DİN Tərtər

    Son xəbərlər

    10:43

    Əlincə çayından Bənəniyar gölünə 6,5 km-lik yeni beton kanal salınır

    İnfrastruktur
    10:42

    Bakıda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb, 14 kq marixuana aşkar edilib

    Hadisə
    10:39

    "Bavariya" klubu gənc yarımmüdafiəçisinin müqavilə müddətini uzatmaq niyyətindədir

    Futbol
    10:35

    Mənimsəmədə təqsirləndirilən təhsil mərkəzinin sabiq direktorunun cinayət işinə xitam verilib

    Hadisə
    10:33

    Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara ötən il 31 milyon manatdan çox ƏDV geri qaytarılıb

    Maliyyə
    10:31

    Amnistiya aktının indiyə qədər tədbiq edildiyi məhkumların sayı açıqlanıb

    Hadisə
    10:30
    Foto

    Norm Sement zavodunun istehsal gücü artırılıb

    Biznes
    10:29

    Salyandakı avtomobil qəzasında xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    10:29

    "Abşeron Lions" heyətini gücləndirib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti