İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Axios: İran ABŞ ilə danışıqların keçiriləcəyi yeri dəyişmək istəyir

    Digər ölkələr
    • 03 fevral, 2026
    • 21:56
    Axios: İran ABŞ ilə danışıqların keçiriləcəyi yeri dəyişmək istəyir

    İran ABŞ ilə danışıqların formatını ikitərəfli formata keçirmək və yerini Türkiyədən Omana dəyişmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios" portalı öz mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

    "Vəziyyətlə tanış olan iki mənbənin "Axios"a verdiyi məlumata görə, İran bu cümə günü ABŞ ilə danışıqlarının yerinin və formatının dəyişdirilməsini tələb edib. İranlılar danışıqları İstanbuldan Omana keçirmək istəyirlər. Onlar indi danışıqların bir neçə ərəb və müsəlman ölkəsinin müşahidəçi kimi iştirakı əvəzinə, tək ABŞ-ın iştirakı ilə ikitərəfli şəkildə keçirilməsini istəyirlər", - deyə məqalədə bildirilib.

    İran ABŞ
    Axios: Иран хочет изменить формат переговоров с США и перенести их в Оман

    Son xəbərlər

    22:31

    Burnu sınan futbolçu növbəti oyunlara qoruyucu maska ilə çıxacaq

    Futbol
    22:28

    Pentaqon İran PUA-sını vurduğunu təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:25

    Ərdoğan: Suriyanın ərazi bütövlüyü qorunmalıdır

    Digər ölkələr
    22:03

    Rəsmi Belqrad Albaniya, Xorvatiya və Kosovonun müdafiə qurumlarının görüşünə etiraz edib

    Digər ölkələr
    21:56

    Axios: İran ABŞ ilə danışıqların keçiriləcəyi yeri dəyişmək istəyir

    Digər ölkələr
    21:45

    Qərbi Balkan ölkələrinin bəzi vətəndaşlarının Aİ-də uzun müddət qalmaları üçün işçi qrupu yaradılıb

    Digər ölkələr
    21:42
    Foto

    Milli Olimpiya Komitəsində təltifetmə mərasimi keçirilib

    Fərdi
    21:25

    Lyayen və Koşta Ukraynaya səfər edəcəklər

    Digər ölkələr
    21:14
    Foto

    AFFA 3 klubun akademiyalarına baxış keçirib, yeniliklərin tədbiqi planlaşdırılır

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti