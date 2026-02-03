Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Axios: Иран хочет изменить формат переговоров с США и перенести их в Оман

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 21:54
    Axios: Иран хочет изменить формат переговоров с США и перенести их в Оман

    Иран намерен поменять формат переговоров с США на двусторонний и перенести место их проведения из Турции в Оман.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

    "Иран потребовал изменить место и формат переговоров с США в эту пятницу. Они хотят перенести переговоры из Стамбула в Оман" - говорится в статье.

    Уточняется, что Тегеран также хочет проводить их в двустороннем формате, только с США, а не с участием нескольких арабских и мусульманских стран в качестве наблюдателей.

    Отметим, что эта встреча представителей Вашингтона и Тегерана станет первой после срыва предыдущих переговоров по ядерной сделке и 12-дневного конфликта между Израилем, Ираном и США в прошлом году.

