İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Dövlət Məşğulluq Agentliyinə yeni sədr təyin edilib

    Daxili siyasət
    • 08 yanvar, 2026
    • 10:03
    Dövlət Məşğulluq Agentliyinə yeni sədr təyin edilib

    Hasil Vasif oğlu Abbasov Dövlət Məşğulluq Agentliyinin (DMA) İdarə Heyətinin sədri vəzifəsinə təyin olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev əmr imzalayıb.

    H.Abbasov 2003-2007-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetində "Beynəlxalq münasibətlər" ixtisası üzrə bakalavr, gənclərin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı çərçivəsində 2008-2010-cu illərdə Makquari Universitetində (Avstraliya) beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə magistr təhsili alıb. 2012-ci ildən əmək fəaliyyətinə başlayan yeni sədr 2024-cü ilin oktyabr ayından hazırkı vəzifəsinə qədər DMA-nın sədr müavini vəzifəsində işləyib.

    Qeyd edək ki, Agentliyin əvvəlki sədri Sadiq Əliyev digər sahədə fəaliyyətə başlamaq istəyi ilə bağlı ərizəsinə əsasən işdən azad edilib.

    Dövlət Məşğulluq Agentliyi Hasil Abbasov

    Son xəbərlər

    10:42

    Bakıda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb, 14 kq marixuana aşkar edilib

    Hadisə
    10:39

    "Bavariya" klubu gənc yarımmüdafiəçisinin müqavilə müddətini uzatmaq niyyətindədir

    Futbol
    10:35

    Mənimsəmədə təqsirləndirilən təhsil mərkəzinin sabiq direktorunun cinayət işinə xitam verilib

    Hadisə
    10:33

    Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara ötən il 31 milyon manatdan çox ƏDV geri qaytarılıb

    Maliyyə
    10:31

    Amnistiya aktının indiyə qədər tədbiq edildiyi məhkumların sayı açıqlanıb

    Hadisə
    10:30
    Foto

    Norm Sement zavodunun istehsal gücü artırılıb

    Biznes
    10:29

    Salyandakı avtomobil qəzasında xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    10:29

    "Abşeron Lions" heyətini gücləndirib

    Komanda
    10:10

    Bakıda "Xızı-Abşeron" Külək Elektrik Stansiyasının rəsmi açılışı keçirilir, İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti