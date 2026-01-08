В Госагентство занятости назначен новый председатель
Внутренняя политика
- 08 января, 2026
- 10:45
Хасил Васиф оглу Аббасов назначен председателем правления Государственного агентства занятости.
Как сообщает Report, министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев подписал соответствующий приказ.
Предыдущий руководитель Агентства Садиг Алиев покинул свой пост по собственному желанию.
