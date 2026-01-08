В Госагентство занятости назначен новый председатель

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внутренняя политика
    Хасил Васиф оглу Аббасов назначен председателем правления Государственного агентства занятости.

    Как сообщает Report, министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев подписал соответствующий приказ.

    Предыдущий руководитель Агентства Садиг Алиев покинул свой пост по собственному желанию.

    Dövlət Məşğulluq Agentliyinə yeni sədr təyin edilib

