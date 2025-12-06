Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Верховный суд США изучит законность указа Трампа об ограничении гражданства по рождению

    06 декабря, 2025
    • 02:59
    Верховный суд США изучит законность указа Трампа об ограничении гражданства по рождению

    Верховный суд США рассмотрит вопрос законности указа президента страны Дональда Трампа об ограничении права на гражданство по рождению.

    Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом говорится в заявлении суда.

    Из него следует, что суд принял к рассмотрению обращение Трампа с просьбой рассмотреть конституционность указа. Дата слушаний по этому делу пока не назначена.

    Как сообщила газета Politico, вероятнее всего, рассмотрение по существу начнется в апреле 2026 года. Вердикт, как ожидается, будет вынесен к концу июня.

    Лента новостей