Верховный суд США изучит законность указа Трампа об ограничении гражданства по рождению
Другие страны
- 06 декабря, 2025
- 02:59
Верховный суд США рассмотрит вопрос законности указа президента страны Дональда Трампа об ограничении права на гражданство по рождению.
Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом говорится в заявлении суда.
Из него следует, что суд принял к рассмотрению обращение Трампа с просьбой рассмотреть конституционность указа. Дата слушаний по этому делу пока не назначена.
Как сообщила газета Politico, вероятнее всего, рассмотрение по существу начнется в апреле 2026 года. Вердикт, как ожидается, будет вынесен к концу июня.
