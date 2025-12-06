Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.12.2025)
Финансы
- 06 декабря, 2025
- 09:14
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
63,75
|
0,49
|
- 10,89
|
WTI (долл/барр)
|
60,08
|
0,41
|
- 11,64
|
Золото (долл/унция)
|
4 243,00
|
0,00
|
1 602,00
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
47 954,99
|
104,05
|
5 410,77
|
S&P 500
|
6 870,40
|
13,28
|
988,77
|
Nasdaq
|
23 578,13
|
72,99
|
4 267,34
|
Nikkei
|
50 491,87
|
- 536,55
|
10 597,33
|
Dax
|
24 028,14
|
146,11
|
4 119,00
|
FTSE 100
|
9 667,01
|
- 43,86
|
1 493,99
|
CAC 40 INDEX
|
8 114,74
|
- 7,29
|
734,00
|
Shanghai Composite
|
3 902,81
|
27,01
|
551,05
|
Bist 100
|
11 007,37
|
88,86
|
1 176,81
|
RTS
|
1 122,46
|
34,96
|
229,24
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1642
|
0,0000
|
0,1288
|
USD/GBP
|
1,3328
|
0,0000
|
0,0812
|
JPY/USD
|
153,3300
|
0,2300
|
- 3,8700
|
RUB/USD
|
76,5000
|
0,2500
|
- 37,0200
|
TRY/USD
|
42,5492
|
0,0800
|
7,1892
|
CNY/USD
|
7,0711
|
0,0000
|
- 0,2289
