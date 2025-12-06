Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.12.2025)

    Финансы
    • 06 декабря, 2025
    • 09:14
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.12.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    63,75

    0,49

    - 10,89

    WTI (долл/барр)

    60,08

    0,41

    - 11,64

    Золото (долл/унция)

    4 243,00

    0,00

    1 602,00

    Индексы

    Dow-Jones

    47 954,99

    104,05

    5 410,77

    S&P 500

    6 870,40

    13,28

    988,77

    Nasdaq

    23 578,13

    72,99

    4 267,34

    Nikkei

    50 491,87

    - 536,55

    10 597,33

    Dax

    24 028,14

    146,11

    4 119,00

    FTSE 100

    9 667,01

    - 43,86

    1 493,99

    CAC 40 INDEX

    8 114,74

    - 7,29

    734,00

    Shanghai Composite

    3 902,81

    27,01

    551,05

    Bist 100

    11 007,37

    88,86

    1 176,81

    RTS

    1 122,46

    34,96

    229,24

    Валюта

    USD/EUR

    1,1642

    0,0000

    0,1288

    USD/GBP

    1,3328

    0,0000

    0,0812

    JPY/USD

    153,3300

    0,2300

    - 3,8700

    RUB/USD

    76,5000

    0,2500

    - 37,0200

    TRY/USD

    42,5492

    0,0800

    7,1892

    CNY/USD

    7,0711

    0,0000

    - 0,2289
    Ключевые показатели фондовые рынки валютные рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.12.2025)
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.12.2025)

