В Японии у префектуры Аомори произошло землетрясение магнитудой 6,7
Другие страны
- 12 декабря, 2025
- 07:41
Землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировано у побережья Японии в северо-восточной префектуре Аомори.
Как передает Report со ссылкой на национальное метеорологическое управление, есть угроза цунами высотой в 1 м.
Очаг залегал на глубине 20 км.
8 декабря в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 7,5, после чего на побережье обрушилось цунами высотой до 70 см.
Последние новости
08:08
Bloomberg оценило в $1,1 трлн расходы на создание системы ПРО "Золотой купол"Другие страны
07:41
В Японии у префектуры Аомори произошло землетрясение магнитудой 6,7Другие страны
07:18
Фото
Галиб Исрафилов: Центральная Азия и Азербайджан формируют единый геополитический и геоэкономический регионВнешняя политика
06:55
Трамп вновь заявил о скором начале борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы на сушеДругие страны
06:27
Reddit подаст в суд на власти Австралии из-за запрета соцсетей для детейДругие страны
05:50
Трамп допустил новый удар США по ИрануДругие страны
05:48
Минфин США: "Золотой купол" будет лишен смысла, если ИИ КНР сможет обойти егоДругие страны
05:19
В США приговорили к 15 годам основателя криптовалютного стартапа Terraform LabsДругие страны
04:56