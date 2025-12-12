В Японии у префектуры Аомори произошло землетрясение магнитудой 6,7

Землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировано у побережья Японии в северо-восточной префектуре Аомори.

Как передает Report со ссылкой на национальное метеорологическое управление, есть угроза цунами высотой в 1 м.

Очаг залегал на глубине 20 км.

8 декабря в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 7,5, после чего на побережье обрушилось цунами высотой до 70 см.