Elvis
    В Японии у префектуры Аомори произошло землетрясение магнитудой 6,7

    Другие страны
    • 12 декабря, 2025
    • 07:41
    Землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировано у побережья Японии в северо-восточной префектуре Аомори.

    Как передает Report со ссылкой на национальное метеорологическое управление, есть угроза цунами высотой в 1 м.

    Очаг залегал на глубине 20 км.

    8 декабря в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 7,5, после чего на побережье обрушилось цунами высотой до 70 см.

    Япония цунами землетрясение магнитуда
    Yaponiyanın Aomori prefekturası yaxınlığında 6,7 ​​bal gücündə zəlzələ baş verib
    Magnitude 6.7 quake off Japan's Aomori triggers tsunami advisory
    Elvis

    Лента новостей