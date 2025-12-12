Узбекнефтегаз получил новый промышленный приток газа со скважины в Каракалпакстане

В Муйнакском районе Республики Каракалпакстан из поисково-разведочной скважины №2 получен промышленный приток природного газа высокого давления.

Как передает Report, об этом сообщает "Узбекнефтегаз".

Скважина была пробурена на глубину 5 тыс. метров за 90 дней с использованием современного зарубежного оборудования. Работы выполнили специалисты дочерней структуры АО "Узбекнефтегаз" - ООО "Узнефтгаз бургилаш ишлари".

По данным компании, текущая суточная добыча составляет около 2,4 млн кубометров природного газа.

"В настоящее время буровые работы также ведутся круглосуточно и на других перспективных глубоких скважинах. Ожидается, что к концу года из них тоже будет добываться природный газ высокого давления", - говорится в сообщении.