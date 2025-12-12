Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Узбекнефтегаз получил новый промышленный приток газа со скважины в Каракалпакстане

    В регионе
    • 12 декабря, 2025
    • 09:32
    Узбекнефтегаз получил новый промышленный приток газа со скважины в Каракалпакстане

    В Муйнакском районе Республики Каракалпакстан из поисково-разведочной скважины №2 получен промышленный приток природного газа высокого давления.

    Как передает Report, об этом сообщает "Узбекнефтегаз".

    Скважина была пробурена на глубину 5 тыс. метров за 90 дней с использованием современного зарубежного оборудования. Работы выполнили специалисты дочерней структуры АО "Узбекнефтегаз" - ООО "Узнефтгаз бургилаш ишлари".

    По данным компании, текущая суточная добыча составляет около 2,4 млн кубометров природного газа.

    "В настоящее время буровые работы также ведутся круглосуточно и на других перспективных глубоких скважинах. Ожидается, что к концу года из них тоже будет добываться природный газ высокого давления", - говорится в сообщении.

    Узбекистан Узбекнефтегаз Каракалпакстан природный газ энергетика Муйнак приток газа
    Elvis

    Последние новости

    09:33

    Нефть марки Brent подорожала до $61,71 за баррель

    Энергетика
    09:32

    Узбекнефтегаз получил новый промышленный приток газа со скважины в Каракалпакстане

    В регионе
    09:13

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.12.2025)

    Финансы
    08:56

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.12.2025)

    Финансы
    08:51

    Reuters: США могут захватить дополнительные танкеры с венесуэльской нефтью

    Другие страны
    08:32

    Kyodo: Нештатных ситуаций на ядерных объектах Японии после землетрясения не было

    Другие страны
    08:24
    Фото

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Другие
    08:08

    Bloomberg оценило в $1,1 трлн расходы на создание системы ПРО "Золотой купол"

    Другие страны
    07:41

    В Японии у префектуры Аомори произошло землетрясение магнитудой 6,7

    Другие страны
    Лента новостей