Узбекнефтегаз получил новый промышленный приток газа со скважины в Каракалпакстане
В регионе
- 12 декабря, 2025
- 09:32
В Муйнакском районе Республики Каракалпакстан из поисково-разведочной скважины №2 получен промышленный приток природного газа высокого давления.
Как передает Report, об этом сообщает "Узбекнефтегаз".
Скважина была пробурена на глубину 5 тыс. метров за 90 дней с использованием современного зарубежного оборудования. Работы выполнили специалисты дочерней структуры АО "Узбекнефтегаз" - ООО "Узнефтгаз бургилаш ишлари".
По данным компании, текущая суточная добыча составляет около 2,4 млн кубометров природного газа.
"В настоящее время буровые работы также ведутся круглосуточно и на других перспективных глубоких скважинах. Ожидается, что к концу года из них тоже будет добываться природный газ высокого давления", - говорится в сообщении.
