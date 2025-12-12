"Özbəkneftqaz" Qaraqalpaqstanda yüksək təzyiqli təbii qazın sənaye axınını əldə edib
Energetika
- 12 dekabr, 2025
- 10:06
Özbəkistanın Qaraqalpaqstan respublikasının Muynak rayonunda 2 saylı axtarış-kəşfiyyat quyusundan yüksək təzyiqli təbii qazın sənaye axını əldə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Özbəkneftqaz" məlumat yayıb.
Quyu 90 gün ərzində müasir xarici avadanlıqlardan istifadə edilməklə 5 min metr dərinliyə qazılıb. İşləri "Özbəkneftqaz" SC-nin törəmə şirkəti "Özneftqaz burgilaş işlari" MMC-nin mütəxəssisləri həyata keçiriblər.
Şirkətin verdiyi məlumata görə, cari gündəlik təbii qaz hasilatı təxminən 2,4 milyon kubmetr təşkil edib.
"Hazırda qazma işləri digər perspektivli dərin quyularda da sutka boyu aparılır. Gözlənilir ki, ilin sonunda onlardan da yüksək təzyiqli təbii qaz hasil olunacaq", - bildirilib.
Son xəbərlər
10:41
Belarus səfirliyi Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edibXarici siyasət
10:39
Prezident və birinci xanım Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblərDaxili siyasət
10:25
Foto
"Beynəlxalq Əlillər Günü"nə həsr edilmiş futzal turnirinin qalibi müəyyənləşibKomanda
10:24
Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri "Zod" mədəninin sərhəd hissəsinə baxış keçiriblərRegion
10:12
Almaniya klubunun azarkeşləri yenilənmiş "Kamp Nou"ya zərər vurublarFutbol
10:06
Leyla Əliyeva Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edibDaxili siyasət
10:06
"Özbəkneftqaz" Qaraqalpaqstanda yüksək təzyiqli təbii qazın sənaye axınını əldə edibEnergetika
10:05
Bəzi yerlərdə gecə və səhər saatlarında yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunubEkologiya
10:02