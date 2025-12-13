WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev

    Rusiya Qara dənizdə Türkiyənin mülki gəmisinə hücum edib

    Digər ölkələr
    • 13 dekabr, 2025
    • 22:05
    Rusiya Qara dənizdə Türkiyənin mülki gəmisinə hücum edib

    Dekabrın 13-də Rusiyaya məxsus pilotsuz uçuş aparatı Qara dənizdə Türkiyənin "VİVA" gəmisinə hədəfli hücum həyata keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələrinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Göyərtəsində 11 Türkiyə vətəndaşının olduğu gəminin günəbaxan yağı yükü ilə "taxıl dəhlizi" ilə Misirə doğru hərəkət etdiyi qeyd edilib. Hərbi idarənin məlumatına görə, zərbə Ukraynanın iqtisadi dəniz zonasında, lakin onun hava hücumundan müdafiə vasitələrinin əhatə dairəsindən kənarda baş verib.

    "Rusiya Federasiyası beynəlxalq dəniz hüququnu kobud şəkildə pozur. Bu cür hərəkətlər gəmiçilik azadlığının fundamental prinsiplərinə birbaşa ziddir", - bəyanatda deyilir.

    Hücum zamanı ekipajın xəsarət almadığı və gəminin Misirə təyinat yerinə doğru getdiyi bildirilir.

    dəniz Ukrayna Rusiya Türkiyə PUA
    ВМС Украины: РФ нанесла удар по турецкому гражданскому судну в Черном море

    Son xəbərlər

    22:37

    Ukraynanın Trampın sülh planına cavabının təfərrüatları məlum olub

    Digər ölkələr
    22:32
    Video

    Fransa "Uşaq Avroviziyası 2025" mahnı müsabiqəsinin qalibi olub

    Şou-biznes
    22:29

    Pentaqon Palmirada üç amerikalının öldürülməsi barədə məlumat verib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:19

    Üzgüçülük üzrə Azərbaycan çempionatı başa çatıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    22:05

    Rusiya Qara dənizdə Türkiyənin mülki gəmisinə hücum edib

    Digər ölkələr
    21:41
    Foto

    Azərbaycan Ankarada 3-cü Dünya Mədəniyyətləri Festivalında təmsil olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    21:32

    Qazaxda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    21:28

    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Hadisə
    21:27

    Naim Qasem: "Hizbullah" İsrailin şərtlərini qəbul etməyəcək və ABŞ-yə təslim olmayacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti