Elvis
    ВМС Украины: РФ нанесла удар по турецкому гражданскому судну в Черном море

    Другие страны
    • 13 декабря, 2025
    • 21:22
    Российский беспилотник 13 декабря нанес целенаправленный удар по турецкому судну VIVA в Черном море.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

    Отмечается, что корабль, на борту которого находились 11 граждан Турции, направлялся по "зерновому коридору" в Египет с грузом подсолнечного масла. По информации военного ведомства, удар был нанесен в открытом море в исключительной морской экономической зоне Украины, но вне пределов действия ее ПВО.

    "РФ грубо нарушает нормы международного морского права. Подобные действия прямо противоречат основополагающим принципам свободы судоходства", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что в результате атаки экипаж не пострадал, и судно направляется в порт назначения в Египте.

    ВМС Украины также опубликовало кадры с последствиями попадания дрона в судно.

    ВМС Украины удар беспилотника российско-украинская война турецкий корабль VIVA
    Rusiya Qara dənizdə Türkiyənin mülki gəmisinə hücum edib
    Elvis

