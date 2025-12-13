ВМС Украины: РФ нанесла удар по турецкому гражданскому судну в Черном море

Российский беспилотник 13 декабря нанес целенаправленный удар по турецкому судну VIVA в Черном море.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

Отмечается, что корабль, на борту которого находились 11 граждан Турции, направлялся по "зерновому коридору" в Египет с грузом подсолнечного масла. По информации военного ведомства, удар был нанесен в открытом море в исключительной морской экономической зоне Украины, но вне пределов действия ее ПВО.

"РФ грубо нарушает нормы международного морского права. Подобные действия прямо противоречат основополагающим принципам свободы судоходства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки экипаж не пострадал, и судно направляется в порт назначения в Египте.

ВМС Украины также опубликовало кадры с последствиями попадания дрона в судно.