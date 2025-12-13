Üzgüçülük üzrə Azərbaycan çempionatında növbəti mükafatçılar bəlli olub
- 13 dekabr, 2025
- 09:28
Üzgüçülük üzrə Azərbaycan çempionatında ikinci günün mükafatçıları müəyyənləşib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasından məlumat verilib.
Yarış həm fərdi, həm də estafet şəklində keçirilir.
İkinci gündə qeydə alınan nəticələr:
Qadınlar:
Sərbəst üsulla 100 metr – Məryəm Cavadova (qızıl medal), Vlastilina Xasyanova (gümüş medal), Aleksandra Slepenko (bürünc medal)
Sərbəst üsulla 400 metr – Məryəm Cavadova (qızıl medal), Aleksandra Slepenko (gümüş medal), Leyla Abduləzizova (bürünc medal).
"Arxası üstə" üsülu ilə 50 metr – Sofiya Hacıyeva (qızıl medal), Sofiya Medvedeva (gümüş medal), Ameliya Levçenko (bürünc medal)
"Arxası üstə" üsülu ilə 100 metr – Vlastilina Xasyanova (qızıl medal), Məryəm Cavadova (gümüş medal), Aişə Səmədova (bürünc medal)
"Brass" üsülu ilə 50 metr – Anastasiya Boborıkina (qızıl medal), Sofiya Lyovina (gümüş medal), Cahan Nəbiyeva (bürünc medal)
"Brass" üsülu ilə 200 metr – Anastasiya Boborıkina (qızıl medal), Sofiya Lyovina (gümüş medal), Əminə Turabova (bürünc medal)
"Butterfly" üsulu ilə 50 metr – Aleksandra Slepenko (qızıl medal), Dəniz Topçubaşova (gümüş medal), Nərmin Ramazanova (bürünc medal)
"Butterfly" üsulu ilə 200 metr – Vlastilina Xasyanova (qızıl medal), Nigar İsmayılova (gümüş medal), Leyla Heydərova (bürünc medal)
Kişilər:
Sərbəst üsulla 100 metr – Abdürrahman Rüstəmov (qızıl), Süleyman İsmayılzadə (gümüş medal), Yeqor Maynitski (bürünc medal),
Sərbəst üsulla 400 metr – Süleyman İsmayılzadə (qızıl medal), Amin Oruclu (gümüş medal), Timur Nikiforov (bürünc medal)
"Arxası üstə" üsülu ilə 50 metr – Rəşad Alquliyev (qızıl medal), Ayaz Zərbəliyev (gümüş medal), Timur Nikiforov (bürünc medal)
"Arxası üstə" üsülu ilə 100 metr – Oqtay Hüseynov (qızıl medal), Yeqor Maynitski (gümüş medal), Fərhad Şirməmmədli (bürünc medal)
"Brass" üsülu ilə 50 metr – Rəşad Alquliyev (qızıl medal), Osman Qəribov (gümüş medal), Qurban Əliyev (bürünc medal)
"Brass" üsülu ilə 200 metr – Oqtay Hüseynov (qızıl medal), Vasif Nəcəfli (gümüş medal), Denis Xasyanov (bürünc medal)
"Butterfly" üsulu ilə 50 metr – Abdürrahman Rüstəmov (qızıl medal), Rəşad Alquliyev (gümüş), Ayaz Zərbəliyev (bürünc)
"Butterfly" üsulu ilə 200 metr – Süleyman İsmayılzadə (qızıl medal), Oqtay Hüseynov (gümüş medal), Yeqor Maynitski (bürünc medal)
Qarışıq üsulla estafet üsulu kişilər (4×100)
Qızıl medal – RYUM 1
(Rəşad Alquliyev, Yeqor Maynitski, Abdürrahman Rüstəmov, Süleyman İsmayılzadə)
Gümüş medal – Ocaq 1
(Tofiq Əhmədzadə, Timur Nikiforov, Fərhad Şirməmmədli, Amin Oruclu)
Bürünc medal – Trikids 1
(Teymur Cəfərov, Tural Atakişiyev, Riad Abbaszadə, Əli Rzazadə)
Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionatı bu gün başa çatacaq.