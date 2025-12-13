WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Üzgüçülük üzrə Azərbaycan çempionatında növbəti mükafatçılar bəlli olub

    Fərdi
    • 13 dekabr, 2025
    • 09:28
    Üzgüçülük üzrə Azərbaycan çempionatında növbəti mükafatçılar bəlli olub

    Üzgüçülük üzrə Azərbaycan çempionatında ikinci günün mükafatçıları müəyyənləşib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasından məlumat verilib.

    Yarış həm fərdi, həm də estafet şəklində keçirilir.

    İkinci gündə qeydə alınan nəticələr:

    Qadınlar:

    Sərbəst üsulla 100 metr – Məryəm Cavadova (qızıl medal), Vlastilina Xasyanova (gümüş medal), Aleksandra Slepenko (bürünc medal)

    Sərbəst üsulla 400 metr – Məryəm Cavadova (qızıl medal), Aleksandra Slepenko (gümüş medal), Leyla Abduləzizova (bürünc medal).

    "Arxası üstə" üsülu ilə 50 metr – Sofiya Hacıyeva (qızıl medal), Sofiya Medvedeva (gümüş medal), Ameliya Levçenko (bürünc medal)

    "Arxası üstə" üsülu ilə 100 metr – Vlastilina Xasyanova (qızıl medal), Məryəm Cavadova (gümüş medal), Aişə Səmədova (bürünc medal)

    "Brass" üsülu ilə 50 metr – Anastasiya Boborıkina (qızıl medal), Sofiya Lyovina (gümüş medal), Cahan Nəbiyeva (bürünc medal)

    "Brass" üsülu ilə 200 metr – Anastasiya Boborıkina (qızıl medal), Sofiya Lyovina (gümüş medal), Əminə Turabova (bürünc medal)

    "Butterfly" üsulu ilə 50 metr – Aleksandra Slepenko (qızıl medal), Dəniz Topçubaşova (gümüş medal), Nərmin Ramazanova (bürünc medal)

    "Butterfly" üsulu ilə 200 metr – Vlastilina Xasyanova (qızıl medal), Nigar İsmayılova (gümüş medal), Leyla Heydərova (bürünc medal)

    Kişilər:

    Sərbəst üsulla 100 metr – Abdürrahman Rüstəmov (qızıl), Süleyman İsmayılzadə (gümüş medal), Yeqor Maynitski (bürünc medal),

    Sərbəst üsulla 400 metr – Süleyman İsmayılzadə (qızıl medal), Amin Oruclu (gümüş medal), Timur Nikiforov (bürünc medal)

    "Arxası üstə" üsülu ilə 50 metr – Rəşad Alquliyev (qızıl medal), Ayaz Zərbəliyev (gümüş medal), Timur Nikiforov (bürünc medal)

    "Arxası üstə" üsülu ilə 100 metr – Oqtay Hüseynov (qızıl medal), Yeqor Maynitski (gümüş medal), Fərhad Şirməmmədli (bürünc medal)

    "Brass" üsülu ilə 50 metr – Rəşad Alquliyev (qızıl medal), Osman Qəribov (gümüş medal), Qurban Əliyev (bürünc medal)

    "Brass" üsülu ilə 200 metr – Oqtay Hüseynov (qızıl medal), Vasif Nəcəfli (gümüş medal), Denis Xasyanov (bürünc medal)

    "Butterfly" üsulu ilə 50 metr – Abdürrahman Rüstəmov (qızıl medal), Rəşad Alquliyev (gümüş), Ayaz Zərbəliyev (bürünc)

    "Butterfly" üsulu ilə 200 metr – Süleyman İsmayılzadə (qızıl medal), Oqtay Hüseynov (gümüş medal), Yeqor Maynitski (bürünc medal)

    Qarışıq üsulla estafet üsulu kişilər (4×100)

    Qızıl medal – RYUM 1

    (Rəşad Alquliyev, Yeqor Maynitski, Abdürrahman Rüstəmov, Süleyman İsmayılzadə)

    Gümüş medal – Ocaq 1

    (Tofiq Əhmədzadə, Timur Nikiforov, Fərhad Şirməmmədli, Amin Oruclu)

    Bürünc medal – Trikids 1

    (Teymur Cəfərov, Tural Atakişiyev, Riad Abbaszadə, Əli Rzazadə)

    Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionatı bu gün başa çatacaq.

    üzgüçülük Azərbaycan çempionatı mükafatçılar

    Son xəbərlər

    09:29

    Moskvadan Səmərqəndə uçan təyyarə Buxarada məcburi eniş edib

    Region
    09:28

    Üzgüçülük üzrə Azərbaycan çempionatında növbəti mükafatçılar bəlli olub

    Fərdi
    09:26

    Azərbaycan ABŞ ilə enerji sahəsində potensial əməkdaşlığı müzakirə edib

    Energetika
    09:12

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.12.2025)

    Maliyyə
    09:00

    Premyer Liqa: "Şamaxı" "Zirə" ilə, "Sabah" "Turan Tovuz"la üz-üzə gələcək

    Futbol
    08:56

    Qazaxıstanda kafedə partlayış olub, ölən və xəsarət alanlar var

    Region
    08:51

    Yaponiyanın məşhur şirkəti ABŞ-dən avtomobillərin idxalını artıra bilər

    Digər ölkələr
    08:42

    "Qalatasaray"ın hücumçusu İkardi "Milan"a keçə bilər

    Futbol
    08:17

    "Euroclear" Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən təxminən 16 milyard avro qazanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti