Азербайджан сохранил позиции в рейтинге УЕФА

Позиция Азербайджана в рейтинге УЕФА не изменилась.

Как сообщает Report, это стало известно по итогам матчей 6 тура общего этапа еврокубков, которые прошли на этой неделе.

Азербайджан сохранил 26-е место с коэффициентом 22.250. Украина (23.256) занимает 25-е, а Словения (22.218) - 27-е место.

Отметим, что клуб "Карабах" на этой неделе проиграл "Аяксу" (Нидерланды) в матче VI тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА со счетом 2:4.

Рейтинг, в который включены 55 стран, возглавляет Англия (104.005).