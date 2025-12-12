Азербайджан сохранил позиции в рейтинге УЕФА
Футбол
- 12 декабря, 2025
- 09:53
Позиция Азербайджана в рейтинге УЕФА не изменилась.
Как сообщает Report, это стало известно по итогам матчей 6 тура общего этапа еврокубков, которые прошли на этой неделе.
Азербайджан сохранил 26-е место с коэффициентом 22.250. Украина (23.256) занимает 25-е, а Словения (22.218) - 27-е место.
Отметим, что клуб "Карабах" на этой неделе проиграл "Аяксу" (Нидерланды) в матче VI тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА со счетом 2:4.
Рейтинг, в который включены 55 стран, возглавляет Англия (104.005).
