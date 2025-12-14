Стармер и фон дер Ляйен обсудили прогресс по вопросу конфискации активов РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которого стороны обсудили вопрос об экспроприации активов РФ.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией на Даунинг-стрит, 10.

"Их разговор был сосредоточен вокруг продолжающейся работы над предложенным США мирным планом для прекращения кровопролития в Украине. Они согласились с тем, что сейчас настал критически важный момент для будущего Украины и что Европа будет поддерживать ее так долго, как это потребуется для достижения справедливого и длительного мира. Они также обсудили прогресс по вопросу мобилизации замороженных российских активов", - сказано в нем.

Еврокомиссия надеется добиться от стран Евросоюза на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации российских активов на сумму €210 млрд, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии. Бельгия сопротивляется этому решению, требуя от всех стран ЕС юридически обязывающих гарантий, что они компенсируют финансовые потери королевства от ответных мер России.

В пятницу Стармер встретился в Лондоне с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, обсудив с ним тему экспроприации российских активов.