Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    Стармер и фон дер Ляйен обсудили прогресс по вопросу конфискации активов РФ

    Другие страны
    • 14 декабря, 2025
    • 00:11
    Стармер и фон дер Ляйен обсудили прогресс по вопросу конфискации активов РФ

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которого стороны обсудили вопрос об экспроприации активов РФ.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией на Даунинг-стрит, 10.

    "Их разговор был сосредоточен вокруг продолжающейся работы над предложенным США мирным планом для прекращения кровопролития в Украине. Они согласились с тем, что сейчас настал критически важный момент для будущего Украины и что Европа будет поддерживать ее так долго, как это потребуется для достижения справедливого и длительного мира. Они также обсудили прогресс по вопросу мобилизации замороженных российских активов", - сказано в нем.

    Еврокомиссия надеется добиться от стран Евросоюза на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации российских активов на сумму €210 млрд, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии. Бельгия сопротивляется этому решению, требуя от всех стран ЕС юридически обязывающих гарантий, что они компенсируют финансовые потери королевства от ответных мер России.

    В пятницу Стармер встретился в Лондоне с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, обсудив с ним тему экспроприации российских активов.

    Кир Стармер Урсула фон дер Ляйен замороженные российские активы
    Elvis

    Последние новости

    00:26

    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    00:11

    Стармер и фон дер Ляйен обсудили прогресс по вопросу конфискации активов РФ

    Другие страны
    23:47

    Фидан: Анкара внимательно следит за происходящим на юге Сирии

    В регионе
    23:28

    В ДТП в Газахе пострадали трое, включая двух иностранцев

    Происшествия
    23:22

    Трамп: ИГ ждет серьезное возмездие за убийство военных США в Сирии

    Другие страны
    23:11

    Зеленский анонсировал встречу с представителями Трампа на следующей неделе

    Другие страны
    22:56

    Американский спецпосланник допустил освобождение еще 1 тыс. заключенных в Беларуси

    Другие страны
    22:39
    Видео

    Победителем конкурса "Детское Евровидение-2025" стала Франция

    Шоу-бизнес
    22:34

    В США раскрыли детали ответа Украины на мирный план Трампа

    Другие страны
    Лента новостей