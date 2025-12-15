В Нигерии неизвестные похитили 18 человек из автобуса

Около 18 пассажиров автобуса были похищены в Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что похитители время от времени открывали огонь по автобусу, а затем увели людей в лесистую местность.

Пресс-секретарь полиции штата Эдо Эно Икоэдем подтвердил факт похищения и сообщил, что правоохранительные органы совместно с армией начали масштабную операцию по поиску преступников. В ходе прочесывания окрестностей удалось освободить 11 человек.