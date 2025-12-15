Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Нигерии неизвестные похитили 18 человек из автобуса

    • 15 декабря, 2025
    • 22:52
    В Нигерии неизвестные похитили 18 человек из автобуса

    Около 18 пассажиров автобуса были похищены в Нигерии.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

    Отмечается, что похитители время от времени открывали огонь по автобусу, а затем увели людей в лесистую местность.

    Пресс-секретарь полиции штата Эдо Эно Икоэдем подтвердил факт похищения и сообщил, что правоохранительные органы совместно с армией начали масштабную операцию по поиску преступников. В ходе прочесывания окрестностей удалось освободить 11 человек.

    Nigeriyada naməlum şəxslər avtobusdan 18 nəfəri qaçırıblar

