    Digər ölkələr
    15 dekabr, 2025
    23:07
    Nigeriyada naməlum şəxslər avtobusdan 18 nəfəri qaçırıblar.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə yerli media xəbər yayıb.

    Qaçırılanların sərnişinləri meşəlik əraziyə aparmazdan əvvəl avtobusa zaman-zaman atəş açdıqları bildirilib.

    Edo Ştat Polisinin sözçüsü Eno İkoedem qaçırılma faktını təsdiqləyib və hüquq-mühafizə orqanlarının ordu ilə birlikdə cinayətkarları tapmaq üçün genişmiqyaslı əməliyyat başlatdığını bildirib.

    Ətraf ərazidə aparılan axtarış nəticəsində 11 nəfər xilas edilib.

    В Нигерии неизвестные похитили 18 человек из автобуса

