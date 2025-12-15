Nigeriyada naməlum şəxslər avtobusdan 18 nəfəri qaçırıblar
Digər ölkələr
- 15 dekabr, 2025
- 23:07
Nigeriyada naməlum şəxslər avtobusdan 18 nəfəri qaçırıblar.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə yerli media xəbər yayıb.
Qaçırılanların sərnişinləri meşəlik əraziyə aparmazdan əvvəl avtobusa zaman-zaman atəş açdıqları bildirilib.
Edo Ştat Polisinin sözçüsü Eno İkoedem qaçırılma faktını təsdiqləyib və hüquq-mühafizə orqanlarının ordu ilə birlikdə cinayətkarları tapmaq üçün genişmiqyaslı əməliyyat başlatdığını bildirib.
Ətraf ərazidə aparılan axtarış nəticəsində 11 nəfər xilas edilib.
