Лавров: Запад пытается разорвать каспийскую "пятерку"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил страны Запада в намерении разорвать каспийскую "пятерку", чтобы диктовать в регионе свои решения.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на действия Запада в отношении каспийской "пятерки". По оценке Лаврова, подход Запада - "абсолютно однозначное продолжение колониальной, неоколониальной политики, суть которой заключалась в том, что Запад всегда хотел жить за счет других".

"Наблюдаем то же самое в Каспийском регионе, где сейчас Запад выстраивает свои планы, пытается разорвать каспийскую "пятерку", навязать решения, которые не будут пользоваться консенсусом прикаспийских государств", - указал глава МИД РФ.

"Не только евразийские страны в соответствующих частях нашего общего огромного континента, но и внерегиональные игроки, не являющиеся прикаспийскими государствами, странами Центральной Азии, Южного Кавказа, и прежде всего наши западные "друзья" постоянно пытаются внедриться в происходящие здесь процессы, подчинить их своим односторонним интересам, диктовать странам соответствующих регионов решения, которые устраивают прежде всего Запад", - констатировал российский министр.