Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Лавров: Запад пытается разорвать каспийскую "пятерку"

    В регионе
    • 15 декабря, 2025
    • 23:36
    Лавров: Запад пытается разорвать каспийскую пятерку

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил страны Запада в намерении разорвать каспийскую "пятерку", чтобы диктовать в регионе свои решения.

    Как передает Report, об этом он сказал в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".

    Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на действия Запада в отношении каспийской "пятерки". По оценке Лаврова, подход Запада - "абсолютно однозначное продолжение колониальной, неоколониальной политики, суть которой заключалась в том, что Запад всегда хотел жить за счет других".

    "Наблюдаем то же самое в Каспийском регионе, где сейчас Запад выстраивает свои планы, пытается разорвать каспийскую "пятерку", навязать решения, которые не будут пользоваться консенсусом прикаспийских государств", - указал глава МИД РФ.

    "Не только евразийские страны в соответствующих частях нашего общего огромного континента, но и внерегиональные игроки, не являющиеся прикаспийскими государствами, странами Центральной Азии, Южного Кавказа, и прежде всего наши западные "друзья" постоянно пытаются внедриться в происходящие здесь процессы, подчинить их своим односторонним интересам, диктовать странам соответствующих регионов решения, которые устраивают прежде всего Запад", - констатировал российский министр.

    МИД РФ Каспийский регион
    Lavrov: Qərb indi öz planlarını hazırlayır, "Xəzər beşliyi"ni parçalamağa çalışır

    Последние новости

    23:49

    Эмин Амруллаев подчеркнул важность квалификации педагогов для улучшения качества обучения

    Наука и образование
    23:36

    Лавров: Запад пытается разорвать каспийскую "пятерку"

    В регионе
    23:16

    Лавров: В Вашингтоне заинтересованы в урегулировании ситуации с Ираном

    В регионе
    23:05

    РФ рассчитывает, что Иран ратифицирует конвенцию о статусе Каспия в 2026 году

    Другие страны
    22:52

    В Нигерии неизвестные похитили 18 человек из автобуса

    Другие страны
    22:43

    ВВС Турции сбили беспилотник над Черным морем

    В регионе
    22:29

    Амруллаев: В ряде регионов расходы на одного ученика выше, чем в частных школах Баку

    Другие
    22:13

    Мерц: ФРГ потратила €76 млрд на военную и гражданскую помощь Украине

    Другие страны
    22:06

    Пан Ги Мун: ООН переживает кризис и нуждается в реформах

    Другие страны
    Лента новостей