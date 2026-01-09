В чемпионате Азербайджане завершились соревнования по греко-римской борьбе
Индивидуальные
- 09 января, 2026
- 21:28
В чемпионате Азербайджана по борьбе завершились соревнования по греко-римской борьбе.
Как сообщает Report, в третий день выступлений определились медалисты в весовых категориях 60, 67, 77, 87 и 97 кг.
60 кг
1. Айхан Джавадов
2. Зияд Зейналов
3. Нихад Гулузаде, Мурад Мамедов
67 кг
1. Фарид Халилов
2. Мухаммед Шукюрзаде
3. Мухаммед Гасымзаде, Мурад Алиев
77 кг
1. Санан Сулейманов
2. Раван Нуриев
3. Нихад Мамедли, Давуд Мамедов
87 кг
1. Ислам Аббасов
2. Лачин Велиев
3. Абдулла Гасанов, Саид Ахундзаде
130 кг
1. Бека Канделаки
2. Сархан Мамедов
3. Мазаим Марданов, Айхан Марданов.
