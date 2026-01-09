Azərbaycan çempionatında yunan-Roma güləşi üzrə yarış başa çatıb
- 09 yanvar, 2026
- 21:16
Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatında klassiklərin yarışına yekun vurulub.
"Report" xəbər verir ki, üçüncü yarış günündə yunan-Roma güləşi üzrə 60, 67, 77, 87 və 97 kq-da medalçılar müəyyənləşib.
60 kq
1. Ayxan Cavadov (Abşeron, DİN)
2. Ziyad Zeynalov (Neftçi)
3. Nihad Quluzadə (Neftçi), Murad Məmmədov (Neftçi)
67 kq
1. Fərid Xəlilov (Sumqayıt-Təhsil, "Neftçi")
2. Məhəmməd Şükürzadə (MOİK, Lənkəran)
3. Məhəmməd Qasımzadə (Neftçi), Murad Əliyev (AHİTA)
77 kq
1. Sənan Süleymanov (Neftçi)
2. Rəvan Nuriyev (Sumqayıt-Təhsil, "Neftçi)
3. Nihad Məmmədli (DİN, ROİL), Davud Məmmədov (Neftçi)
87 kq
1. İslam Abbasov (Neftçi)
2. Laçın Vəliyev (Neftçi)
3. Abdulla Həsənov (AHİTA), Səid Axundzadə (Sumqayıt, Təhsil)
130 kq
1. Beka Kandelaki (Neftçi)
2. Sərxan Məmmədov (Neftçi)
3. Məzaim Mərdanov ("Mywrestling", Şəmkir), Ayxan Mərdanov ("Mywrestling", Şəmkir)