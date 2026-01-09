İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Azərbaycan çempionatında yunan-Roma güləşi üzrə yarış başa çatıb

    Fərdi
    • 09 yanvar, 2026
    • 21:16
    Azərbaycan çempionatında yunan-Roma güləşi üzrə yarış başa çatıb

    Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatında klassiklərin yarışına yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, üçüncü yarış günündə yunan-Roma güləşi üzrə 60, 67, 77, 87 və 97 kq-da medalçılar müəyyənləşib.

    60 kq

    1. Ayxan Cavadov (Abşeron, DİN)

    2. Ziyad Zeynalov (Neftçi)

    3. Nihad Quluzadə (Neftçi), Murad Məmmədov (Neftçi)

    67 kq

    1. Fərid Xəlilov (Sumqayıt-Təhsil, "Neftçi")

    2. Məhəmməd Şükürzadə (MOİK, Lənkəran)

    3. Məhəmməd Qasımzadə (Neftçi), Murad Əliyev (AHİTA)

    77 kq

    1. Sənan Süleymanov (Neftçi)

    2. Rəvan Nuriyev (Sumqayıt-Təhsil, "Neftçi)

    3. Nihad Məmmədli (DİN, ROİL), Davud Məmmədov (Neftçi)

    87 kq

    1. İslam Abbasov (Neftçi)

    2. Laçın Vəliyev (Neftçi)

    3. Abdulla Həsənov (AHİTA), Səid Axundzadə (Sumqayıt, Təhsil)

    130 kq

    1. Beka Kandelaki (Neftçi)

    2. Sərxan Məmmədov (Neftçi)

    3. Məzaim Mərdanov ("Mywrestling", Şəmkir), Ayxan Mərdanov ("Mywrestling", Şəmkir)

    Yunan-Roma güləşi çemiponat Azərbaycan
    В чемпионате Азербайджане завершились соревнования по греко-римской борьбе

    Son xəbərlər

    21:47

    Rza Pəhləvi Trampı İrandakı vəziyyətə müdaxilə etməyə hazır olmağa çağırıb

    Region
    21:38

    Gədəbəydə qəza olub, ölən və yaralanan var

    Hadisə
    21:32
    Foto

    Tbilisidə "Kidobani" ticarət mərkəzində yanğın baş verib

    Region
    21:31

    Rubio və Rütte Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə tənzimlənməsini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    21:22

    ISW: İrandakı etirazları yatırmaq üçün SEPAH qüvvələrindən istifadə olunur

    Region
    21:16

    Azərbaycan çempionatında yunan-Roma güləşi üzrə yarış başa çatıb

    Fərdi
    21:13

    Kiyev Rusiyanın "Oreşnik" raketini mümkün istifadəsi barədə Varşavanı xəbərdar edib

    Digər ölkələr
    20:54

    Meksika Trampın açıqlamalarından sonra ABŞ ilə əməkdaşlığı gücləndirmək istəyir

    Digər ölkələr
    20:53

    Kamandan oxatma üzrə Azərbaycan birinciliyi və çempionatı keçiriləcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti