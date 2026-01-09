Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В регионе
    • 09 января, 2026
    • 20:37
    Реза Пехлеви призвал Трампа быть готовым вмешаться в ситуацию в Иране

    Старший сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом быть готовым вмешаться в ситуацию в Иране для помощи участникам массовых протестов.

    Как сообщает Report, об этом Пехлеви написал в соцсети Х.

    По его словам, власти Ирана намерены использовать отключение интернета и средств связи для подавления протестов и насилия в отношении демонстрантов.

    "Господин президент, это срочный и неотложный призыв к вашему вниманию, поддержке и действию", - написал Пехлеви.

    Он отметил, что накануне миллионы иранцев вышли на улицы, несмотря на применение силы силовиками, а теперь сталкиваются с полной информационной блокадой.

    "Нет интернета. Нет стационарных телефонов", - подчеркнул он.

