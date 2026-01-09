Реза Пехлеви призвал Трампа быть готовым вмешаться в ситуацию в Иране
В регионе
- 09 января, 2026
- 20:37
Старший сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом быть готовым вмешаться в ситуацию в Иране для помощи участникам массовых протестов.
Как сообщает Report, об этом Пехлеви написал в соцсети Х.
По его словам, власти Ирана намерены использовать отключение интернета и средств связи для подавления протестов и насилия в отношении демонстрантов.
"Господин президент, это срочный и неотложный призыв к вашему вниманию, поддержке и действию", - написал Пехлеви.
Он отметил, что накануне миллионы иранцев вышли на улицы, несмотря на применение силы силовиками, а теперь сталкиваются с полной информационной блокадой.
"Нет интернета. Нет стационарных телефонов", - подчеркнул он.
Последние новости
20:52
В Сумгайыте изъяли почти 13 кг наркотиковПроисшествия
20:37
Реза Пехлеви призвал Трампа быть готовым вмешаться в ситуацию в ИранеВ регионе
20:25
Делегация Госдепа США прибыла в КаракасДругие страны
20:23
Рубио и Рютте обсудили мирное урегулирование российско-украинской войныДругие страны
20:19
Киев предупредил Варшаву о возможном применении Россией ракеты "Орешник"Другие страны
20:08
Фото
Российские БПЛА поразили два торговых судна у берегов Украины, погиб один человекДругие страны
20:03
Хаменеи заявил, что протестующие в Иране пытаются "угодить" ТрампуВ регионе
19:57
Президент Мексики заявила о намерении усилить взаимодействие с США после заявлений ТрампаДругие страны
19:55