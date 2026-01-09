Rza Pəhləvi Trampı İrandakı vəziyyətə müdaxilə etməyə hazır olmağa çağırıb
- 09 yanvar, 2026
- 21:47
Son İran şahının böyük oğlu Rza Pəhləvi ABŞ Prezidenti Donald Trampa müraciət edərək onu kütləvi etirazlara dəstək üçün İslam Respublikasındakı vəziyyətə müdaxilə etməyə hazır olmağa çağırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pəhləvi "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
Onun sözlərinə görə, İran hakimiyyəti etirazları yatırmaq və nümayişçilərə qarşı zorakılıq üçün internet və rabitə vasitələrinin kəsilməsindən istifadə etmək niyyətindədir.
"Cənab Prezident, bu sizin diqqətiniz, dəstəyiniz və hərəkətiniz üçün təcili və təxirəsalınmaz çağırışdır", - Pəhləvi yazıb.
O qeyd edib ki, iranlı güc strukturlarının tətbiq etdiyi zorakılığa baxmayaraq, milyonlarla vətəndaş küçələrə çıxıb, indi isə tam informasiya blokadası ilə üz-üzədirlər.
"İnternet yoxdur. Telefonlar sabit işləmir", - deyə o vurğulayıb.