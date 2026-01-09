Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Хаменеи заявил, что протестующие в Иране пытаются "угодить" Трампу

    В регионе
    • 09 января, 2026
    • 20:03
    Хаменеи заявил, что протестующие в Иране пытаются угодить Трампу

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в пятницу, что некоторые из протестующих в Тегеране и других городах страны делают это, чтобы "угодить" президенту США Дональду Трампу.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

    "Вчера вечером в Тегеране и некоторых других городах группа людей, настроенных на разрушение, пришла и уничтожила здания, принадлежащие их собственной стране, чтобы угодить президенту США и сделать его счастливым", - написал Хаменеи.

    "Президент США сказал, что если иранское правительство сделает то-то и то-то, я встану на сторону бунтовщиков. Бунтовщики возлагают на него свои надежды", - добавил он.

    Дональд Трамп Али Хаменеи Иран США Протесты в Иране
    Xamenei İrandakı etirazçıların Trampın "işinə yarımağa" çalışdıqlarını bəyan edib

    Последние новости

    20:19

    Киев предупредил Варшаву о возможном применении Россией ракеты "Орешник"

    Другие страны
    20:08
    Фото

    Российские БПЛА поразили два торговых судна у берегов Украины, погиб один человек

    Другие страны
    20:03

    Хаменеи заявил, что протестующие в Иране пытаются "угодить" Трампу

    В регионе
    19:57

    Президент Мексики заявила о намерении усилить взаимодействие с США после заявлений Трампа

    Другие страны
    19:55

    Мелони выступила за возобновление диалога Европы с Россией

    Другие страны
    19:52

    "Нефтчи" победил участника Лиги Чемпионов

    Футбол
    19:36

    Сибига: Зеленский вовлечен в процесс приближения справедливого мира

    Другие страны
    19:26

    Турция вновь призвала СДС соблюдать обязательства по соглашению от 10 марта

    В регионе
    19:22

    Германия рассмотрит новые меры для борьбы с цифровым насилием через ИИ

    Другие страны
    Лента новостей