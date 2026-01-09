Хаменеи заявил, что протестующие в Иране пытаются "угодить" Трампу

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в пятницу, что некоторые из протестующих в Тегеране и других городах страны делают это, чтобы "угодить" президенту США Дональду Трампу.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

"Вчера вечером в Тегеране и некоторых других городах группа людей, настроенных на разрушение, пришла и уничтожила здания, принадлежащие их собственной стране, чтобы угодить президенту США и сделать его счастливым", - написал Хаменеи.

"Президент США сказал, что если иранское правительство сделает то-то и то-то, я встану на сторону бунтовщиков. Бунтовщики возлагают на него свои надежды", - добавил он.