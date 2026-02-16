На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Инфраструктура
    • 16 февраля, 2026
    • 08:25
    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    4. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

    5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    7. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    9. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    12. Проспект Бабека, в направлении центра;

    13. Улица Дилары Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    14. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    15. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    16. Улица Кёроглу Рагимова - от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева.

