СМИ: Конференция в Мюнхене продемонстрировала раскол между Берлином и Парижем

На Мюнхенской конференции по безопасности представителям ФРГ и Франции в очередной раз не удалось продемонстрировать единство Европы.

Как передает Report, об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

"Самая большая проблема, которая есть у немцев с Францией, заключается в том, что они больше не доверяют французам", - приводит газета слова неназванного дипломата.

По ее данным, встреча президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, на которой приветствие французского политика своего немецкого коллеги было якобы проигнорировано, отражает раскол в отношениях Парижа и Берлина. В ФРГ не доверяют способности французов обеспечивать стратегическую независимость Европы, стремясь к более тесным связям с США, отмечает газета.