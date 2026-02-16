Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    СМИ: Конференция в Мюнхене продемонстрировала раскол между Берлином и Парижем

    Другие страны
    • 16 февраля, 2026
    • 08:41
    СМИ: Конференция в Мюнхене продемонстрировала раскол между Берлином и Парижем

    На Мюнхенской конференции по безопасности представителям ФРГ и Франции в очередной раз не удалось продемонстрировать единство Европы.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

    "Самая большая проблема, которая есть у немцев с Францией, заключается в том, что они больше не доверяют французам", - приводит газета слова неназванного дипломата.

    По ее данным, встреча президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, на которой приветствие французского политика своего немецкого коллеги было якобы проигнорировано, отражает раскол в отношениях Парижа и Берлина. В ФРГ не доверяют способности французов обеспечивать стратегическую независимость Европы, стремясь к более тесным связям с США, отмечает газета.

    Эмманюэль Макрон Фридрих Мерц Мюнхенская конференция по безопасности Берлин Париж
    Ты - Король

    Последние новости

    08:56

    Индонезия оставила за собой право выйти из международной миссии в Газе

    Другие страны
    08:41

    СМИ: Конференция в Мюнхене продемонстрировала раскол между Берлином и Парижем

    Другие страны
    08:25
    Фото

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    07:58

    "Арсенал" установил рекорд Кубка Англии, отправив четыре мяча в первые полчаса

    Футбол
    07:25

    Исполнитель теракта в Сиднее предстал перед судом по видеосвязи

    Другие страны
    06:49

    "Арсенал" разгромил "Уиган" и продлил беспроигрышную серию до шести матчей

    Футбол
    06:17

    Строителей дата-центров в США могут заставить оплачивать все издержки

    Другие страны
    05:56

    ВМС Сальвадора перехватили рекордную в истории страны партию кокаина

    Другие страны
    05:27

    В Италии из-за непогоды обрушилась скала "Арка влюбленных"

    Экология
    Лента новостей