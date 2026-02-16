Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Индонезия оставила за собой право выйти из международной миссии в Газе

    Другие страны
    • 16 февраля, 2026
    • 08:56
    Индонезия оставила за собой право выйти из международной миссии в Газе

    Индонезия оставляет за собой право в любой момент прекратить участие в Международных силах стабилизации (ISF) в секторе Газа, если их деятельность будет противоречить внешнеполитическому курсу страны.

    Как передает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел республики.

    Речь идет о Международных силах стабилизации, инициатива создания которых была выдвинута президентом США Дональдом Трампом. По данным МИД, Джакарта готовит контингент для возможной отправки в Газу, при этом определены так называемые "национальные оговорки", ограничивающие мандат военных.

    "Мы можем прервать миссию в любой момент. Индонезия завершит участие, если реализация ISF отклонится от наших национальных оговорок или будет противоречить внешней политике страны", - говорится в заявлении ведомства.

    В МИД подчеркнули, что функции индонезийских военнослужащих будут носить исключительно гуманитарный характер: защита гражданского населения, содействие доставке помощи, участие в восстановительных работах и подготовка палестинской полиции. Направление контингента возможно только с согласия палестинских властей.

    Операции планируется ограничить территорией сектора Газа "как неотъемлемой части Палестины". Индонезийские военные не будут участвовать в боевых действиях или столкновениях с вооруженными формированиями, включая движение ХАМАС. Применение силы допускается исключительно в целях самообороны и как крайняя мера.

    Джакарта также подтвердила неизменность позиции о неприятии любых попыток демографических изменений, принудительного переселения или перемещения палестинцев.

    Численность возможного контингента пока не определена. По оценкам официальных лиц и представителей военного руководства, она может составить от 600 до 8 тыс. военнослужащих. Заместитель командующего Национальными вооруженными силами Индонезии Тандьо Буди Ревита ранее сообщил, что окончательное решение будет объявлено до конца месяца.

