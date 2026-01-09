Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Рубио и Рютте обсудили мирное урегулирование российско-украинской войны

    Другие страны
    • 09 января, 2026
    • 20:23
    Рубио и Рютте обсудили мирное урегулирование российско-украинской войны

    Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте усилия по урегулированию российско-украинской войны путем переговоров.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.

    "Госсекретарь Марко Рубио сегодня провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили продолжающиеся усилия под руководством США по урегулированию российско-украинской войны путем переговоров. Они также обсудили значение безопасности в Арктике для всех союзников по НАТО",- говорится в сообщении Госдепа.

