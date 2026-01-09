Рубио и Рютте обсудили мирное урегулирование российско-украинской войны

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте усилия по урегулированию российско-украинской войны путем переговоров.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.

"Госсекретарь Марко Рубио сегодня провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили продолжающиеся усилия под руководством США по урегулированию российско-украинской войны путем переговоров. Они также обсудили значение безопасности в Арктике для всех союзников по НАТО",- говорится в сообщении Госдепа.