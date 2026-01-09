İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Rubio və Rütte Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə tənzimlənməsini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    • 09 yanvar, 2026
    • 21:31
    Rubio və Rütte Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə tənzimlənməsini müzakirə ediblər

    ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio NATO-nun baş katibi Mark Rütte ilə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin danışıqlar yolu ilə tənzimlənməsi səylərini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin məlumatında deyilir.

    "Dövlət katibi Marko Rubio bu gün NATO-nun baş katibi Mark Rutte ilə telefon danışığı aparıb. Tərəflər ABŞ-nin rəhbərliyi altında Rusiya-Ukrayna müharibəsinin danışıqlar yolu ilə tənzimlənməsi üçün davam edən səyləri müzakirə ediblər. Onlar Arktikada təhlükəsizliyin bütün NATO müttəfiqləri üçün əhəmiyyəti barədə də fikir mübadiləsi aparıblar",- məlumatda qeyd olunub.

    Marko Rubio Mark Rütte Rusiya-Ukrayna müharibəsi Sülh danışıqları
    Рубио и Рютте обсудили мирное урегулирование российско-украинской войны

