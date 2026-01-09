Rubio və Rütte Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə tənzimlənməsini müzakirə ediblər
Digər ölkələr
- 09 yanvar, 2026
- 21:31
ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio NATO-nun baş katibi Mark Rütte ilə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin danışıqlar yolu ilə tənzimlənməsi səylərini müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin məlumatında deyilir.
"Dövlət katibi Marko Rubio bu gün NATO-nun baş katibi Mark Rutte ilə telefon danışığı aparıb. Tərəflər ABŞ-nin rəhbərliyi altında Rusiya-Ukrayna müharibəsinin danışıqlar yolu ilə tənzimlənməsi üçün davam edən səyləri müzakirə ediblər. Onlar Arktikada təhlükəsizliyin bütün NATO müttəfiqləri üçün əhəmiyyəti barədə də fikir mübadiləsi aparıblar",- məlumatda qeyd olunub.
Son xəbərlər
21:47
Rza Pəhləvi Trampı İrandakı vəziyyətə müdaxilə etməyə hazır olmağa çağırıbRegion
21:38
Gədəbəydə qəza olub, ölən və yaralanan varHadisə
21:32
Foto
Tbilisidə "Kidobani" ticarət mərkəzində yanğın baş veribRegion
21:31
Rubio və Rütte Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə tənzimlənməsini müzakirə ediblərDigər ölkələr
21:22
ISW: İrandakı etirazları yatırmaq üçün SEPAH qüvvələrindən istifadə olunurRegion
21:16
Azərbaycan çempionatında yunan-Roma güləşi üzrə yarış başa çatıbFərdi
21:13
Kiyev Rusiyanın "Oreşnik" raketini mümkün istifadəsi barədə Varşavanı xəbərdar edibDigər ölkələr
20:54
Meksika Trampın açıqlamalarından sonra ABŞ ilə əməkdaşlığı gücləndirmək istəyirDigər ölkələr
20:53