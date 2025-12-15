WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Lavrov: Qərb indi öz planlarını hazırlayır, "Xəzər beşliyi"ni parçalamağa çalışır

    Region
    • 15 dekabr, 2025
    • 23:37
    Lavrov: Qərb indi öz planlarını hazırlayır, Xəzər beşliyini parçalamağa çalışır

    Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Qərb ölkələrini regionda qərarlarını diktə etmək üçün "Xəzər beşliyi"ni parçalamaq niyyətində olmaqda günahlandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, İran Dövlət Televiziya və Radio Yayımları Korporasiyasına verdiyi müsahibədə Lavrov Qərbin Xəzər "beşliyi" ilə bağlı hərəkətlərinə diqqət çəkib.

    Onun sözlərinə görə, Qərbin yanaşması müstəmləkə, neokolonial siyasətin tamamilə birmənalı davamıdır: "Bunun mahiyyəti ondan ibarət idi ki, Qərb həmişə başqalarının hesabına yaşamaq istəyib. Eyni şeyi Xəzər regionunda da görürük. Qərb indi öz planlarını hazırlayır, "Xəzər beşliyini" parçalamağa və Xəzəryanı dövlətlərin konsensusundan faydalanmayacaq qərarlar qəbul etməyə çalışır".

    Rusiya Xəzər regionu Avropa
    Лавров: Запад пытается разорвать каспийскую "пятерку"

    Son xəbərlər

    23:47

    Rusiya ümid edir ki, İran Xəzər dənizinin statusu ilə bağlı konvensiyanı 2026-cı ildə ratifikasiya edəcək

    Digər ölkələr
    23:37

    Lavrov: Qərb indi öz planlarını hazırlayır, "Xəzər beşliyi"ni parçalamağa çalışır

    Region
    23:29

    Elm və təhsil naziri: Şagird yaxşı öyrənmirsə, müəllimə niyə maaş verməliyik?

    Elm və təhsil
    23:07

    Nigeriyada naməlum şəxslər avtobusdan 18 nəfəri qaçırıblar

    Digər ölkələr
    23:05
    Foto

    Azərbaycanın tanınmış güləşçiləri Qarabağ Universitetində olublar

    Fərdi
    22:50
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Son deportasiyaya qədər Murğuzda 800 azərbaycanlı yaşayıb

    Daxili siyasət
    22:34

    Türkiyənin hava məkanına yaxınlaşan PUA F-16 qırıcıları vasitəsilə zərərsizləşdirilib

    Region
    22:32

    Almaniya Ukraynaya hərbi və mülki yardım üçün 76 milyard avro xərcləyib

    Digər ölkələr
    22:28

    Anar Ələkbərov Xalq şairi Ramiz Rövşənin evində qonaq olub

    Ədəbiyyat
    Bütün Xəbər Lenti