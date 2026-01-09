Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В Сумгайыте изъяли почти 13 кг наркотиков

    Происшествия
    • 09 января, 2026
    • 20:52
    В Сумгайыте изъяли почти 13 кг наркотиков

    Сотрудники Сумгайытского городского полицейского управления провели операцию против незаконного оборота наркотиков.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в ходе мероприятия были задержаны трое ранее судимых жителей поселка Сарай - 48-летний Эльнур Набизаде, 39-летний Тарлан Талыбов и 35-летний Юсиф Джабраилов. У них изъято 12 кг 962 г марихуаны.

    По факту возбуждено уголовное дело. По решению суда в отношении всех троих избрана мера пресечения в виде ареста.

    Расследование продолжается.

