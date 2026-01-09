Киев предупредил Варшаву о возможном применении Россией ракеты "Орешник"

Украина предупредила Польшу о возможном применении Россией ракеты "Орешник" к началу атаки. Польские системы мониторинга отследили траекторию полета ракеты и попадания.

Как передает Report, об этом сообщает польское издание RMF24.

Украинцы предупреждали поляков об угрозе применения баллистических ракет средней дальности. Кроме того, в ходе российской атаки Киев также предоставил Варшаве информацию о ракете.

Из-за предупреждения оперативное командование Вооруженных сил Польши привело к боевой готовности наземные системы противовоздушной обороны. Это включает в себя одну из польских батарей Patriot и несколько голландских систем, расположенных вблизи Жешува.

Истребители не применялись, поскольку они были бы бесполезными для уничтожения современной гиперзвуковой ракеты.