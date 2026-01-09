Страны ЕС проголосовали за соглашение о свободной торговле с MERCOSUR
Другие страны
- 09 января, 2026
- 21:11
Страны ЕС проголосовали за подписание соглашения о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR), против которого протестуют фермеры по всей Европе.
Как передает Report, об этом сообщил журналистам представитель кипрского председательства в Совете ЕС.
"Страны ЕС одобрили подписание соглашения", - заявил он.
Голосование осуществлялось по письменной процедуре, которая проходила с 8:00 до 16:00 по местному (с 11:00 до 19:00 по бакинскому времени) времени.
Ранее сообщалось, что главы диппредставительств стран ЕС поддержали соглашение о свободной торговле с MERCOSUR.
