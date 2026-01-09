İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Aİ ölkələri MERCOSUR ilə azad ticarət sazişinin imzalanmasına səs verib

    Digər ölkələr
    • 09 yanvar, 2026
    • 22:14
    Aİ ölkələri MERCOSUR ilə azad ticarət sazişinin imzalanmasına səs verib

    Avropa İttifaqına (Aİ) üzv ölkələr bütün qitədə fermerlərin etiraz etdiyi Cənubi Amerikanın MERCOSUR bloku ilə azad ticarət sazişinin imzalanmasına səs verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Aİ Şurasında Kiprin nümayəndəsi jurnalistlərə bildirib.

    "Aİ ölkələri sazişin imzalanmasını təsdiqləyiblər", - o deyib.

    Səsvermə yerli vaxtla 08:00-dan 16:00-dək (Bakı vaxtı ilə 11:00-dan 19:00-dək) davam edən yazılı prosedur vasitəsilə həyata keçirilib.

    Daha əvvəl məlumat verilib ki, Aİ ölkələrinin diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərləri MERCOSUR ilə azad ticarət sazişini dəstəkləyiblər.

    MERCOSUR Avropa İttifaqı Kipr ticarət
