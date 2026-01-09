Соглашение с MERCOSUR получило предварительное согласие стран ЕС

Главы диппредставительств ЕС поддержали соглашение о свободной торговле с южноамериканским блоком MERCOSUR и таким образом дали зеленый свет подписанию договора на следующей неделе, как это и планировала Еврокомиссия.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом сообщили источники в ЕС, что также подтвердили ряд СМИ со ссылкой на дипломатов отдельных стран Евросоюза.

Решающую поддержку оказал голос Италии, который позволил собрать квалифицированное большинство, необходимое для одобрения соглашения.

Как сообщает Reuters, это предварительное одобрение, за которым необходимо получение официального письменного подтверждения европейских столиц позже сегодня вечером. Но обычно это только процедурный вопрос, так как дипломаты имеют поддержку своих правительств.

Тем не менее, до 17:00 сегодня могут быть поданы возражения по результатам голосования.

Переговоры по соглашению велись 25 лет и были завершены только в конце 2024 года, еще год потребовался на достижение договоренности с Советом ЕС и Европарламентом.

Крупные экономики ЕС - Германия и Испания - всегда выступали за эту договоренность, которая позволит открыть новые крупные рынки для блока и получить доступ к критическим минералам. В последние годы это стало критически важным в условиях развития новых технологий и сужения возможности получения редкоземельных металлов для стратегических отраслей европейской экономики.

Politico сообщает, что Франция, Польша, Австрия, Ирландия и Венгрия выразили свое несогласие, а Бельгия воздержалась.

Еврокомиссия, чтобы убедить страны ЕС предложила дополнительные меры защиты агросектора на случай резкого увеличения импорта из стран MERCOSUR (Бразилии, Аргентины, Парагвая и Уругвая).