Эмин Амруллаев подчеркнул важность квалификации педагогов для улучшения качества обучения

Эпоха отдельных учебных предметов давно завершилась - современное образование требует иных подходов, в том числе внедрения искусственного интеллекта.

Как передает Report, об этом министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил в интервью Real TV.

Говоря о проблемах, связанных с содержанием образования, министр отметил, что в Азербайджане оно напрямую зависит от заработной платы учителей.

"Пока ситуация остается такой, изменить содержание будет сложно. Изменение содержания означает изменение зарплаты учителя. Условно, если мы говорим о сокращении часов по биологии на один час, это означает сокращение зарплаты учителя этого предмета на 10 %. Любые изменения в содержании влияют на оплату труда педагогов, а решения по зарплатам - на содержание обучения", - подчеркнул он.

Э.Амруллаев отметил, что, несмотря на регулярное повышение зарплат учителей, изменить содержание образования не удается. По его словам, в Азербайджане четыре поколения получили образование по одному и тому же содержанию и изучали одни и те же предметы.

"Это одна и та же система, и изменить ее крайне сложно. В 1990-х годах в учебный процесс был введен предмет информатика. По этой же логике мы можем внедрить в образование и искусственный интеллект. Однако учителя должны понимать важность межпредметного взаимодействия. Цели должны измениться. Если цель учителя - просто провести отведенные ему часы и сразу уйти из школы, если его не интересует, чему другого предмета учит ученик, то ребенок не сможет развиваться всесторонне", - отметил министр.

Он подчеркнул, что, несмотря на частые разговоры о роли учителей, в центре системы образования должен находиться ребенок: "Почему мы платим учителю зарплату? Потому что ученик должен лучше усваивать знания. Если ученик не учится лучше, зачем тогда платить учителю?"

Министр также добавил, что за последние 10 лет качество преподавательских кадров повысилось: "Мы попрощались с людьми, которые не умели даже правильно написать слово "учитель". Сегодня конкуренция среди педагогов усилилась. Заменить 150 тысяч учителей за одну ночь невозможно. Однако процесс сертификации молодых учителей является образцовым. Тысячи педагогов набрали более 51 балла. Важно также методически совершенствовать и квалифицированных учителей".