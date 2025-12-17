Депутат: Фермер должен знать реальную стоимость своей продукции

Фермер должен четко понимать стоимость своей продукции и пути получения прибыли.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Тахир Рзаев, выступая на итоговом мероприятии, посвященном аграрным бизнес-фестивалям.

По его словам, многочисленные аграрные фестивали, праздники урожая, ярмарки и другие мероприятия, организуемые Министерством сельского хозяйства совместно с профильными государственными органами и партнерами, имеют особое значение для более точного определения сельскохозяйственного потенциала регионов, привлечения инвестиций в аграрный сектор, расширения выхода новых видов продукции на внутренние и внешние рынки, а также укрепления деловых связей между фермерами и предпринимателями.

"Этим необходимо грамотно пользоваться. Сегодняшние реалии требуют обеспечения доступа фермеров к инновациям, а предпринимателей - к высокопродуктивным сортам зерновых культур", - подчеркнул Рзаев.

Депутат отметил, что в настоящее время существует необходимость расширения просветительской работы среди фермеров, активного обсуждения передового опыта и инноваций, а также повышения уровня обучающих программ.

"Фермер должен осознавать ценность и реальную стоимость того, что он сеет, выращивает и собирает. Он обязан точно знать, какими путями можно получить доход, чтобы его труд не был напрасным. Для этого мы должны предоставлять им научно обоснованные данные, анализировать и разъяснять положительные результаты применения передового опыта и современных технологий", - добавил он.