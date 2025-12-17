WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Tahir Rzayev: "Azərbaycan fermeri gəlir əldə etməyin yollarını dəqiq bilməlidir"

    ASK
    • 17 dekabr, 2025
    • 11:27
    Tahir Rzayev: Azərbaycan fermeri gəlir əldə etməyin yollarını dəqiq bilməlidir
    Tahir Rzayev

    Azərbaycan fermeri əkdiyi məhsulun dəyərinin, hesabının fərqində olmalı və gəlir əldə etməyin yollarını dəqiq bilməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Tahir Rzayev Aqrar Biznes Festivallarına həsr olunmuş yekun tədbirdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin müvafiq dövlət orqanları və digər tərəfdaşlarla birgə təşkil etdiyi çoxsaylı aqrar festivallar, məhsul bayramları, satış yarmarkaları və digər tədbirlər bilavasitə regionların kənd təsərrüfatı potensialını daha dəqiq müəyyənləşdirmək, aqrar sahəyə investisiya cəlb etmək, yeni məhsulların daxili və xarici bazarlara çıxışını genişləndirmək, fermer və sahibkarlar arasında işgüzar əlaqələri möhkəmləndirmək üçün çox vacibdir.

    "Odur ki, bunu dəyərləndirmək lazımdır. Bu gün fermerlərin innovasiyalara əlçatanlığını təmin etmək, sahibkarların yüksək məhsuldar taxıl sortları ilə təminatına nail olmaq günümüzün tələbidir. Yerli istehsalçıların yüksək keyfiyyətli məhsullarını və onların iş təcrübəsini geniş auditoriyaya təqdim etmək, özəl toxumçuluğun inkişaf perspektivləri və toxum subsidiyalarının verilməsində dövlət dəstəyi barədə əhalini məlumatlandırmaq qarşıya qoyulan başlıca vəzifələrdəndir", - T.Rzayev vurğulayıb.

    Deputat qeyd edib ki, hazırda fermerlər arasında maarifləndirmənin genişləndirilməsinə, qabaqcıl təcrübə və yeniliklərlə bağlı söhbətlərin aparılmasına, təlimlərin səviyyəsinin yüksəldilməsinə ehtiyac duyulur:

    "Fermer əkdiyi, biçdiyi və götürdüyü məhsulun dəyərinin, haqqının, hesabının fərqində olmalıdır. Gəlir əldə etməyin yollarını dəqiq bilməlidir. Yəni o, boş yerə zəhmət çəkməməlidir. Bunun üçün biz onlara elmi əsaslara arxalanan faktlar, məlumatlar təqdim etməli, qabaqcıl təcrübənin, müasir texnologiyanın müsbət nəticələrini araşdırmalı və izah etməliyik".

    Azərbaycan Aqrar Biznes Festivalları Tahir Rzayev

    Son xəbərlər

    11:30

    Azərbaycan Rusiyaya qeyri-neft-qaz ixracını 1 % artırıb

    Biznes
    11:27

    Tahir Rzayev: "Azərbaycan fermeri gəlir əldə etməyin yollarını dəqiq bilməlidir"

    ASK
    11:21

    Leon Drayzaytl NHL-də 1000 xal toplayan ilk almaniyalı hokkeyçi olub

    Komanda
    11:19
    Foto

    Əbu-Dabidə İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti ilə görüşü olub

    Xarici siyasət
    11:09

    AQTA sədri: Bakıdakı mövsümi yarmarkalarda məhsulların keyfiyyətinə nəzarət gücləndirilib

    Sağlamlıq
    11:01

    Nazir: "Aqrar biznes festivallarında 8 milyon manatdan çox satış həyata keçirilib"

    ASK
    11:01

    İrandan Azərbaycana 24 kq-dan çox narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    11:01

    "Amazon Web Services" Azərbaycanla birgə işləmək üçün böyük potensial görür

    Biznes
    10:59
    Foto

    "Qaçqınkom" yanında İctimai Şurada vətəndaşlarla əlaqələrin gücləndirilməsi müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti