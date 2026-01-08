Azərbaycan və İordaniya enerji əməkdaşlığının perspektivlərini müzakirə ediblər
Energetika
- 08 yanvar, 2026
- 19:40
Azərbaycanın Əmmandakı səfiri Şahin Abdullayevlə İordaniyanın energetika və faydalı qazıntılar naziri Saleh Ali əl-Xarabşeh arasında görüş keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İordaniyadakı səfirliyinin "X"dəki paylaşımında qeyd olunub.
"Görüş zamanı Azərbaycan-İordaniya münasibətləri, həmçinin energetika sektorunda gələcək əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib", - məlumatda deyilir.
Bundan əlavə, Azərbaycanın səfiri İordaniyanın rəqəmsal iqtisadiyyat və sahibkarlıq naziri Sami Smeirat ilə görüşüb. Onlar ikitərəfli münasibətləri və rəqəmsal iqtisadiyyat və innovasiyalar sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər.
