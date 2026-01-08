İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Energetika
    • 08 yanvar, 2026
    • 19:40
    Azərbaycan və İordaniya enerji əməkdaşlığının perspektivlərini müzakirə ediblər

    Azərbaycanın Əmmandakı səfiri Şahin Abdullayevlə İordaniyanın energetika və faydalı qazıntılar naziri Saleh Ali əl-Xarabşeh arasında görüş keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İordaniyadakı səfirliyinin "X"dəki paylaşımında qeyd olunub.

    "Görüş zamanı Azərbaycan-İordaniya münasibətləri, həmçinin energetika sektorunda gələcək əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib", - məlumatda deyilir.

    Bundan əlavə, Azərbaycanın səfiri İordaniyanın rəqəmsal iqtisadiyyat və sahibkarlıq naziri Sami Smeirat ilə görüşüb. Onlar ikitərəfli münasibətləri və rəqəmsal iqtisadiyyat və innovasiyalar sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər.

    İordaniya Şahin Abdullayev energetika
    Foto
    Азербайджан и Иордания обсудили перспективы энергетического сотрудничества
    Foto
    Azerbaijan, Jordan discuss prospects for energy cooperation

