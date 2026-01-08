Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан и Иордания обсудили перспективы энергетического сотрудничества

    Энергетика
    • 08 января, 2026
    • 19:30
    Азербайджан и Иордания обсудили перспективы энергетического сотрудничества

    Министр энергетики и минеральных ресурсов Иордании Салех Али аль-Харабшех обсудил с послом Азербайджана Шахином Абдуллаевым перспективы сотрудничества двух стран в энергетике.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации нашего диппредставительства в соцсети Х.

    "Состоялась встреча посла Азербайджана в Иордании Шахина Абдуллаева с министром энергетики и минеральных ресурсов Иордании Салехом Али аль-Харабшехом. В ходе встречи были обсуждены азербайджано-иорданские отношения, а также перспективы дальнейшего сотрудничества в энергетическом секторе", - говорится в сообщении.

    Азербайджан Иордания энергетика Шахин Абдуллаев посол министр
    Фото
    Azərbaycan və İordaniya enerji əməkdaşlığının perspektivlərini müzakirə ediblər

    Последние новости

    19:49

    Скоростной режим на трассе Зыхский круг - Аэропорт ограничен из-за тумана

    Внутренняя политика
    19:43

    Рейс Москва-Фергана из-за тумана улетел в Кыргызстан

    В регионе
    19:30
    Фото

    Азербайджан и Иордания обсудили перспективы энергетического сотрудничества

    Энергетика
    19:25

    Армения и Иран обсудили перспективы развития стратегического партнерства

    В регионе
    19:11

    Пашинян призвал спецслужбы Армении усилить борьбу с наркотрафиком

    В регионе
    19:07

    Казахстан и США обсудили перспективы расширения стратегического партнерства

    Другие страны
    18:56

    Летевший из Дубая в Москву самолет Utair успешно приземлился - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    18:52

    Подеста: Страны ЕС находятся в постоянном контакте по вопросу Гренландии

    Другие страны
    18:48

    Макрон: Саммит ВОЗ пройдет в Лионе в апреле 2026 года

    Другие страны
    Лента новостей