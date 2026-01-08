Азербайджан и Иордания обсудили перспективы энергетического сотрудничества
Энергетика
- 08 января, 2026
- 19:30
Министр энергетики и минеральных ресурсов Иордании Салех Али аль-Харабшех обсудил с послом Азербайджана Шахином Абдуллаевым перспективы сотрудничества двух стран в энергетике.
Как передает Report, об этом говорится в публикации нашего диппредставительства в соцсети Х.
"Состоялась встреча посла Азербайджана в Иордании Шахина Абдуллаева с министром энергетики и минеральных ресурсов Иордании Салехом Али аль-Харабшехом. В ходе встречи были обсуждены азербайджано-иорданские отношения, а также перспективы дальнейшего сотрудничества в энергетическом секторе", - говорится в сообщении.
