İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Ermənistan və İran strateji tərəfdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər

    Region
    • 08 yanvar, 2026
    • 19:42
    Ermənistan və İran strateji tərəfdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər

    Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan İrəvanda İran xarici işlər nazirinin müavini Məcid Taxt-Ravançi ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, görüşdə Ermənistan və İran arasında ikitərəfli münasibətlərin inkişaf məsələləri müzakirə edilib. Tərəflər münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə çatdırılması istiqamətində aparılan işlər haqqında da fikir mübadiləsi aparıblar.

    "Biz, şübhəsiz ki, qonşumuz və dostumuz İranla münasibətlərə böyük əhəmiyyət veririk. Əslində, bu, bizim üçün strateji əhəmiyyətli münasibətlərdir. Və təsadüfi deyil ki, İran Prezidenti Məsud Pezeşkian və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bu il münasibətlərimizi rəsmi olaraq strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə qaldırmaq barədə razılaşıblar", - Mirzoyan bildirib.

    Tərəflər həmçinin regional infrastrukturun açılması məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Mirzoyan və Ravançi bu istiqamətdə hazırlanan proqramları və bu kontekstdə açılan imkanları da nəzərdən keçiriblər.

    Məcid Taxt-Ravançi Ararat Mirzoyan Ermənistan-İran
    Армения и Иран обсудили перспективы развития стратегического партнерства
    Armenia, Iran explore opportunities to strengthen strategic ties

    Son xəbərlər

    20:34

    Goranboyda avtomobil 79 yaşlı piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    20:23

    Azərbaycan Yüksək Liqası: "Turan" "Azərreyl"i, UNEC isə "DH Volley"i məğlub edib

    Komanda
    20:21

    TDT ölkələri iqtisadi inteqrasiyanın daha da dərinləşdirilməsinə hazırlıqlarını təsdiq ediblər

    Biznes
    19:57
    Foto

    Azərbaycan Atletika Federasiyasında ötən ilin ən yaxşıları mükafatlandırılıb

    İdman
    19:57

    Azərbaycanın maliyyə nazirinə yeni müavin təyin olunub

    Maliyyə
    19:52

    Duman səbəbindən Moskva–Fərqanə reysi Qırğızıstana yönəldilib

    Region
    19:42

    Ermənistan və İran strateji tərəfdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər

    Region
    19:40
    Foto

    Azərbaycan və İordaniya enerji əməkdaşlığının perspektivlərini müzakirə ediblər

    Energetika
    19:31

    Dumanlı havaya görə Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti