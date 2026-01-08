Армения и Иран обсудили перспективы развития стратегического партнерства

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял замглавы МИД Ирана Маджида Тахта Раванчи, который находится в Ереване для проведения двусторонних политических консультаций.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Отмечается, что на встрече обсуждались вопросы развития двусторонних отношений между Арменией и Ираном. Стороны также обсудили проводимую работу по доведению отношений до уровня стратегического партнерства.

"Мы, безусловно, придаем большое значение отношениям с нашим соседом и другом Ираном. По сути, для нас это отношения стратегического значения. И не случайно президент (Ирана Масуд) Пезешкиан и премьер-министр (Армении Никол) Пашинян договорились в этом году официально поднять наши отношения на уровень стратегического партнерства", - заявил Мирзоян.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам разблокирования региональной инфраструктуры. Мирзоян и Раванчи также рассмотрели разрабатываемые данном направлении программы и открывающиеся в этом контексте возможности.