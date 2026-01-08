Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Армения и Иран обсудили перспективы развития стратегического партнерства

    В регионе
    • 08 января, 2026
    • 19:25
    Армения и Иран обсудили перспективы развития стратегического партнерства

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял замглавы МИД Ирана Маджида Тахта Раванчи, который находится в Ереване для проведения двусторонних политических консультаций.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

    Отмечается, что на встрече обсуждались вопросы развития двусторонних отношений между Арменией и Ираном. Стороны также обсудили проводимую работу по доведению отношений до уровня стратегического партнерства.

    "Мы, безусловно, придаем большое значение отношениям с нашим соседом и другом Ираном. По сути, для нас это отношения стратегического значения. И не случайно президент (Ирана Масуд) Пезешкиан и премьер-министр (Армении Никол) Пашинян договорились в этом году официально поднять наши отношения на уровень стратегического партнерства", - заявил Мирзоян.

    Стороны также обменялись мнениями по вопросам разблокирования региональной инфраструктуры. Мирзоян и Раванчи также рассмотрели разрабатываемые данном направлении программы и открывающиеся в этом контексте возможности.

    Арарат Мирзоян МИД Армения Иран стратегическое партнерство
    Ermənistan və İran strateji tərəfdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər

    Последние новости

    19:49

    Скоростной режим на трассе Зыхский круг - Аэропорт ограничен из-за тумана

    Внутренняя политика
    19:43

    Рейс Москва-Фергана из-за тумана улетел в Кыргызстан

    В регионе
    19:30
    Фото

    Азербайджан и Иордания обсудили перспективы энергетического сотрудничества

    Энергетика
    19:25

    Армения и Иран обсудили перспективы развития стратегического партнерства

    В регионе
    19:11

    Пашинян призвал спецслужбы Армении усилить борьбу с наркотрафиком

    В регионе
    19:07

    Казахстан и США обсудили перспективы расширения стратегического партнерства

    Другие страны
    18:56

    Летевший из Дубая в Москву самолет Utair успешно приземлился - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    18:52

    Подеста: Страны ЕС находятся в постоянном контакте по вопросу Гренландии

    Другие страны
    18:48

    Макрон: Саммит ВОЗ пройдет в Лионе в апреле 2026 года

    Другие страны
    Лента новостей