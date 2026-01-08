Azərbaycan Yüksək Liqası: "Turan" "Azərreyl"i, UNEC isə "DH Volley"i məğlub edib
Komanda
- 08 yanvar, 2026
- 20:23
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VIII tura start verilib.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki qarşılaşma baş tutub.
"Azərreyl" kollektivi ilə qarşılaşan "Turan" 3:0 hesablı qələbə qazanıb. Görüş Tovuz Olimpiya İdman Kompleksində keçirilib.
UNEC komandası isə "DH Volley"i 3:2 hesabı ilə üstələyib. Bu matç Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında reallaşıb.
Son xəbərlər
20:34
Goranboyda avtomobil 79 yaşlı piyadanı vuraraq öldürübHadisə
20:23
Azərbaycan Yüksək Liqası: "Turan" "Azərreyl"i, UNEC isə "DH Volley"i məğlub edibKomanda
20:21
TDT ölkələri iqtisadi inteqrasiyanın daha da dərinləşdirilməsinə hazırlıqlarını təsdiq ediblərBiznes
19:57
Foto
Azərbaycan Atletika Federasiyasında ötən ilin ən yaxşıları mükafatlandırılıbİdman
19:57
Azərbaycanın maliyyə nazirinə yeni müavin təyin olunubMaliyyə
19:52
Duman səbəbindən Moskva–Fərqanə reysi Qırğızıstana yönəldilibRegion
19:42
Ermənistan və İran strateji tərəfdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblərRegion
19:40
Foto
Azərbaycan və İordaniya enerji əməkdaşlığının perspektivlərini müzakirə ediblərEnergetika
19:31