Azərbaycan Yüksək Liqası: "Turan" "Azərreyl"i, UNEC isə "DH Volley"i məğlub edib

    Komanda
    • 08 yanvar, 2026
    • 20:23
    Azərbaycan Yüksək Liqası: Turan Azərreyli, UNEC isə DH Volleyi məğlub edib

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VIII tura start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki qarşılaşma baş tutub.

    "Azərreyl" kollektivi ilə qarşılaşan "Turan" 3:0 hesablı qələbə qazanıb. Görüş Tovuz Olimpiya İdman Kompleksində keçirilib.

    UNEC komandası isə "DH Volley"i 3:2 hesabı ilə üstələyib. Bu matç Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında reallaşıb.

