    Hadisə
    • 08 yanvar, 2026
    • 20:34
    Goranboyda avtomobil 79 yaşlı piyadanı vuraraq öldürüb

    Goranboy rayonunda 1947-ci il təvəllüdlü Elman Həsənovu avtomobil vurub.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Veyisli kəndi ərazisində qeydə alınıb.

    "VAZ-2107" markalı avtomobilin vurduğu piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Гёранбое автомобиль насмерть сбил 79-летнего пешехода

