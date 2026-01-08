Goranboyda avtomobil 79 yaşlı piyadanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 08 yanvar, 2026
- 20:34
Goranboy rayonunda 1947-ci il təvəllüdlü Elman Həsənovu avtomobil vurub.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Veyisli kəndi ərazisində qeydə alınıb.
"VAZ-2107" markalı avtomobilin vurduğu piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
