    В Гёранбое автомобиль насмерть сбил 79-летнего пешехода

    Происшествия
    • 08 января, 2026
    • 20:53
    В Гёранбое автомобиль насмерть сбил 79-летнего пешехода

    В селе Вейисли Гёранбойского района автомобиль насмерть сбил пешехода.

    Как сообщает западное бюро Report, Эльман Гасанов (1947 г.р.), сбитый автомобилем марки "ВАЗ-2107", скончался на месте происшествия от полученных травм.

    По факту ведется расследование.

