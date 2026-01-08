В Гёранбое автомобиль насмерть сбил 79-летнего пешехода
Происшествия
- 08 января, 2026
- 20:53
В селе Вейисли Гёранбойского района автомобиль насмерть сбил пешехода.
Как сообщает западное бюро Report, Эльман Гасанов (1947 г.р.), сбитый автомобилем марки "ВАЗ-2107", скончался на месте происшествия от полученных травм.
По факту ведется расследование.
