Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    В Абу-Даби состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом ОАЭ

    Внешняя политика
    • 17 декабря, 2025
    • 11:32
    В Абу-Даби состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом ОАЭ

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна находится с визитом в этой стране.

    Как сообщает Report, 17 декабря в Абу-Даби состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    Затем главы государств Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов приняли участие в церемонии открытия ежегодного глобального спортивного турнира "Игры будущего 2025".

    Ильхам Алиев Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян Абу-Даби "Игры будущего 2025"
    Фото
    Əbu-Dabidə İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti ilə görüşü olub
    Фото
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev meets with President of United Arab Emirates in Abu Dhabi

    Последние новости

    12:13

    Орхан Мамедов: Аграрные предприниматели стали экономическим субъектом, открытым для инноваций

    АПК
    12:12

    Мусаев: В агросекторе Азербайджана действуют около 13 тыс. коммерческих организаций

    АПК
    11:57

    Российский боец уволен из UFC после третьего поражения подряд

    Спорт
    11:56

    Жапаров предложил ввести закон об обязательном участии в парламентских выборах

    Другие страны
    11:55

    Депутат: Фермер должен знать реальную стоимость своей продукции

    АПК
    11:48

    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию на 1%

    Бизнес
    11:46

    Пакистанский фельдмаршал вновь посетит США для переговоров с Трампом

    Другие страны
    11:44

    Председатель АПБА: В Баку усилен контроль качества продукции на сезонных ярмарках

    Здоровье
    11:42

    Министр: Объем продаж агропродукции на фестивалях превысил 8 млн манатов

    АПК
    Лента новостей