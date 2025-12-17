В Абу-Даби состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом ОАЭ

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна находится с визитом в этой стране.

Как сообщает Report, 17 декабря в Абу-Даби состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Затем главы государств Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов приняли участие в церемонии открытия ежегодного глобального спортивного турнира "Игры будущего 2025".