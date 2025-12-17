Председатель АПБА: В Баку усилен контроль качества продукции на сезонных ярмарках

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    17 декабря, 2025
    11:44
    В Баку значительно усилен оперативный контроль качества продукции, реализуемой на сезонных ярмарках.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли на мероприятии, посвященном Аграрным бизнес-фестивалям.

    По его словам, обращения граждан относительно безопасности и качества реализуемых на ярмарках продуктов рассматриваются прямо на месте Мобильными пищевыми лабораториями.

    Тахмазли также отметил, что экспортно-ориентированные фитосанитарные мероприятия занимают важное место в деятельности Агентства.

    "При экспорте продукции растительного происхождения обеспечивается соответствие фитосанитарным требованиям стран-импортеров, а фитосанитарные сертификаты выдаются в соответствии с международными стандартами. С целью повышения цифровизации и прозрачности в этой области Азербайджан присоединился к системе ePhyto Международной конвенции по защите растений. Данная система позволяет составлять, обмениваться и взаимно признавать фитосанитарные сертификаты в электронной форме".

    Председатель АПБА подчеркнул, что для совершенствования институциональной и нормативной базы в фитосанитарной области Агентство разработало проект закона "О здоровье растений":

    "Этот документ имеет важное значение для расширения экспортного потенциала страны и укрепления позиции Азербайджана как надежного партнера в международной торговле в фитосанитарной сфере".

    AQTA sədri: Bakıdakı mövsümi yarmarkalarda məhsulların keyfiyyətinə nəzarət gücləndirilib

